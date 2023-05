Medvével ütközött

Fosztó Imre elmondta, a szerencsétlen incidens Nagybacon határában, a Hatodra vezető úton következett be május első felében. Gépkocsijával Bardocról Nagybaconon keresztül Mikóújfalu felé tartott este fél tíz és tíz között, amikor is Nagybacon határában, a Hatod kezdetén egy bokrok által takart szántóföld közelében valami oldalról a járműnek ütközött. Fosztó Imre szerint a fényszóró fényében látta, hogy egy medve rohant az autónak, a fejét tisztán látta a baleset pillanatában. Nem tudni, hogy riadt volt vagy más okból szaladt, de az biztos, hogy viszonylag nagy sebességgel csapódott neki az autónak, a jármű meg is ingott az ütközéskor, az egyik fényszóró, a motorháztető, a sárvédő, az ajtó, valamint a küszöb is károsodott, szerencsére ő nem sérült meg. Az ütközést követően kiszállt a járműből, az állatot nem látta, amint az utána érkező első gépkocsiban ülők sem, azonban hallva a történteket egyiküknek sem volt kedve különösebben kutakodni a környéken.

Az esetet jelentette az egységes segélyhívó számon, a hatóságok közölték, hogy mivel személyi sérülés nem történt, így a legközelebbi rendőrőrsön kell jelentenie az eseményt. Ez Baróton meg is történt. Fosztó Imre azt is elmondta, már sokszor látott medvét, de ez a példány kimondottan nagy volt, és szerencsésnek tekinti magát, hogy megúszta. Arra int mindenkit, óvatosan közlekedjenek, mivel most már bárhol előfordulhat, hogy medve szalad eléjük az úton.