A megnyitót Kolcsár József és Anna Maria Popa színművészek vezették le magyarul, illetve románul. Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere magyarul, majd románul elmondott megnyitóbeszédében hangsúlyozta, azok számára szervezik évről évre egyfajta oázisként a könyvvásárt, akik hisznek a könyvek erejében, a szavak varázslatában, a képzelet végtelenségében.

Az egyik díszmeghívott, Kemény István költő, író kiemelte: a szervezők úgy érezték, hogy a székelyföldi szellemi örökségnek is megújult igényei vannak, amit ki kell elégíteniük. És együtt cselekedtek egy jó cél érdekében: legyen egy ünnepe az írott kultúrának, az olvasásnak. És lett. A SepsiBook fókuszában a gyermekek vannak. Tavaly inkább a kisebbek, idén a tizenévesek. Vagyis a remény- és jövőbeli olvasók. Végül Kemény István felolvasta Farkas Árpád Ének című versét. Szavait Anna Maria Popa tolmácsolta.

A másik díszmeghívott, a Kaliforniában élő Bogdan Suceavă író, matematikus hangsúlyozta, mivel az irodalomnak szentelt fesztiválon vagyunk, sokkal fontosabbak azok az értékek, amelyek közelítenek bennünket egymáshoz, mint azok a gondolatok, amelyek valaha is szétválaszthatnak. Beszéde nem hangzott el magyar fordításban.

Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója, a SepsiBook programigazgatója mindkét nyelven elmondott beszédében jelezte, hogy az elmúlt bő fél évben feszes munka folyt a könyvvásár újabb kiadásért: határidők, ütemezések, gyűlések, viták, megegyezések, üzenetek, telefonálások, becslések és egyeztetések sodrában telt ez az időszak. „Visszanézve most mégis úgy képzelem el az újabb SepsiBook kezdetét, mint amikor kézbe veszünk egy régóta várt könyvet, amelyet végre fellapozhatunk. Ezt az érzést kívánom és remélem idei közönségünknek, vendégeinknek és mi magunknak is! – mondotta Szonda Szabolcs. – A SepsiBook a jólesően ismerős ösvény vagy a vágyott visszatérés útja lehet ehhez a lenyűgöző világhoz, amelyet négy napra örömmel tárunk önök elé. Hisszük, hogy ebben a térben olyan közösségi élmény születik, amely hosszú távra épül bele létrehozóiba, az ide látogatókba, akik egy-egy itteni találkozásra, beszélgetésre, felfedezésre akár évek múltán is emlékezni fognak.” Az igazgató végül leszögezte: „Olvasni nem muszáj – és éppen ezért jó! Mert nem kötelező. Mert saját döntésünk, hogy ezt tesszük. És elég ehhez leülni egy kényelmes, nyugodt helyre, kikapcsolni fejben egy időre a zajló, gondterhes világot és kíváncsian kalandozni egy másikban – felnyitva egy könyvet, egy újabb életet.”