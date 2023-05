Kifogásolja Novák Katalin üzeneteit a külügy

„Teljes mértékben ellenzi” Novák Katalin magyar köztársasági elnök romániai magánlátogatása során elhangzott „nem megfelelő nyilvános üzeneteit” a román külügyminisztérium, amely már fel is vette a kapcsolatot Magyarország bukaresti nagykövetével, és határozott ellenvetését fejezte ki emiatt.

A Bogdan Aurescu által vezetett tárca vasárnapi közleménye leszögezi: bár a román fél több ízben is visszafogottságra intette a Romániába látogató magyar hivatalos személyeket, Novák Katalin legutóbbi magánlátogatásán is elhangzottak „nem megfelelő nyilvános üzenetek, köztük Románia egyik történelmi régiójára vonatkozóan is”. A közlemény hangsúlyozza: az ehhez hasonló nyilatkozatok szembemennek a két ország közötti jószomszédi viszony és együttműködés előmozdítására irányuló szándékkal, amelyet az 1996-ban Temesváron aláírt szerződés, valamint a két ország közötti stratégiai partnerségről szóló megállapodás is szentesít.

A külügyminisztérium nem nevezi meg pontosan, hogy Novák Katalin melyik nyilatkozatát kifogásolja, a Maszol azonban a Stiripesurse hírportálra hivatkozva azt írja, hogy az „állítólagos” székely himnusz, amelyet a magyar államfő posztolt közösségi média oldalán „Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk” címmel. Novák Katalin hétvégi magánlátogatása során szombaton részt vett a csíksomlyói búcsún, és a Maszol munkatársának úgy nyilatkozott: nagy élmény volt számára az egész nap, igazi „lelki élményt” jelentett.