Vargha Fruzsina a Szent György Napok kulturális hetéhez hasonlította a SepsiBook2 maratoni kulturális hétvégéjét, hangsúlyozva, hogy nagyjából száz eseményt kínáló programdömping várta az érdeklődőket, melyre a koronát „már csak a köztársasági elnök asszony tudta feltenni, illetve a Sepsi OSK focicsapat győzelme”. Az elmúlt héten zajló Reflex Nemzetközi Színházi Fesztivált is a színvonalas kulturális események sorában említette, majd kijelentette: ha valaki azt állítaná, hogy Sepsiszentgyörgy unalmas város, akkor összeráncolná a homlokát... Nyelvünk, hagyományaink, költészetünk, irodalmunk ápolása és támogatása elsődleges céljuk – mondta.

Ezt követően Juhász Anna, a magyarországi Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) kiemelt programokért felelős igazgatója beszélt a jubileumi kiállításról. Szólt a PKÜ és Sepsiszentgyörgy szoros kapcsolatáról, az itteni diákoknak tartott rendhagyó irodalomórákról, majd a tavalyi Tamási 125 kiállításról, melyhez hasonló a mostani is. A pannókon Petőfi vázlatos életrajzát, verseit, kiemelt gondolatait olvashatják az érdeklődők, köztük pedig a költőről, hozzátartozóiról és különböző élet­eseményeiről készült képek láthatóak. Akkor válunk valódi olvasókká, amikor saját élményünkké tudjuk tenni az iskolában tanultakat, és ezt szeretné ösztönözni a kiállítás – mondta Juhász Anna. Felvázolva Petőfi életútját, kijelentette: őt valójában az a fiatalember izgatja igazán, aki hinni tudott, és ezért áldozatokat is hozott, akinek versei egyszerre népiek és modernek, aki végtelenül ragaszkodott szülőföldjéhez. Írótársak Petőfiről vallott gondolataiból is ízelítőt ad a tárlat, melyekre külön is felhívta a figyelmet, hangsúlyozva, többen is kimaradtak a sorból, például Kosztolányi, aki ugyancsak elismerőn ír Petőfiről.