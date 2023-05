A megyeszékhelyi Sepsi-SIC sportolója, Szabó Norbert egy első és egy második, azaz két dobogós helyezéssel zárta az elmúlt hét végén Írországban megtartott Dublin Track International pályakerékpáros megmérettetést. Ahogy legutóbb is, a magyar színekben induló háromszéki bringás két számban tette próbára magát, és összesen 190 ranglistaponttal tért haza.

A hónap elején még Görögországban körözött a megyeszékhelyi Sepsi-SIC sportolója, Szabó Norbert, aki szombaton és vasárnap a Dublin Track International pályakerékpáros megmérettetésen harcolt ellenfeleivel és a másodpercekkel. Annak ellenére, hogy CL2-es (Class 2) besorolású volt a viadal, az ír fővárosban erős mezőny verbuválódott össze. Az egyre javuló formát mutató sepsiszentgyörgyi bringás két számban indult, és keményen meg kellett küzdenie a pódiumért, így még értékesebb a Dublinban szerzett két dobogós helyezés. A nemzetközi versenyen Szabó először keirinben, majd sprintben tette le a névjegyét. Előbbi számban kerékpárosunk egymás után vette az akadályokat, egészen a döntőig jutott el, ahol sajnos vereséget szenvedett az izraeli Mikhail Yakovlevtől, de így is 90 ranglistaponttal gazdagította a meglévő hozományát. A 30 esztendős sportolónk hétvégi erőkifejtése a sprintre érett be teljesen, ebben a versenyszámban nem talált legyőzőre, és a leggyorsabbnak járó elismerés mellett 100 ranglistapont is ütötte a markát.

„A formám nagyon jól alakult az utóbbi időben, így mindenképp jó eredményt vártam ezen a versenyen. Várakozásom már az első nap beigazolódott, keirinben második lettem a világbajnoki bronzérmes Mikhail Yakovlev mögött és a brit Hamish Turnbull előtt. Sprintben mindenképp nyerni akartam, a döntőben a spanyol Juan Rodriguez ellen versenyeztem. Tudtam, hogy megvannak a lábaim a győzelemhez és a tapasztalatom a megfelelő taktika kiválasztásához. Végül így is lett, magabiztos előnnyel nyertem” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Norbert, aki számára egy hosszabb felkészülési időszak következik, az intenzív edzés pedig jövő hónap derekán egy csehországi versennyel ér véget.

Eredmény (Dublin Track International, CL2): * sprint: 1. Szabó Norbert, 2. Juan Rodri­guez (spanyol), 3. Alexander Abdul-Wahab (ír) * keirin: 1. Mikhail Yakovlev (izraeli), 2. Szabó Norbert, 3. Hamish Turnbull (brit). UCI-rangsor: * sprint: 1. Harrie Lavreysen (holland) 3780 pont, 2. Matthew Richardson (ausztrál) 3460 pont, 3. Mateusz Rudyk (lengyel) 2830 pont... 114. Szabó Norbert 340 pont * keirin: 1. Harrie Lavreysen 3755 pont, 2. Matthew Richardson 3320 pont, Kevin Santiago Quintero Chavarro (kolumbiai) 2623 pont... 177. Szabó Norbert 215 pont. (tibo)