Távozó intézményvezetők

A kormány Facebook-oldalán a miniszterelnök azt írta, az állami intézményeknek jobb teljesítményt kell felmutatniuk. „Egy olyan év után, amikor az ország GDP-je 49 milliárd euróval nőtt, ugyanezt a dinamikus fejlődést kell viszontlátnunk a költségvetési bevételekben is. Hatékonyabb behajtási rendszerre van szükségünk, hogy az államkasszából biztosítani lehessen az állampolgárok által elvárt közpolitikákhoz szükséges forrásokat” – fogalmazott a kormányfő. Ciucă hozzátette: gyorsítani kell az intézmények reformját a digitalizáció, az alkalmazottak szakmai képzése és a munkafolyamatok hatékonnyá tétele révén, mert csak így lehet a jó gazdasági teljesítményt a társadalom szükségleteinek szolgálatába állítani.

Az ANAF elnöke, Lucian Heius – akit a liberális kormányfő pártja jelölt az adóhatóság élére – hétfő este jelentette be lemondását. Közleményében azt írta: büszke arra, hogy az ANAF tavaly, a mandátuma idején 353,3 milliárd lejes adóbevételt hozott az államkasszának, 58 milliárddal többet, mint egy évvel korábban, az idei első öt hónapban pedig 9,4 milliárd lejjel többet, mint a tavalyi év azonos időszakában. A Heius által közzétett táblázatból azonban kiderül az is, hogy az első öthavi 138,6 milliárd lej 8,9 milliárd lejjel elmarad a költségvetési törvényben előirányzott összegtől.

A független szakértőkből álló Költségvetési Tanács már a költségvetési törvény megszavazása előtt arra figyelmeztette a kormányt, hogy túlságosan optimista a bevételek tekintetében. Daniel Dăianu, a testület elnöke szerint elemi óvatosság kérdése, hogy a kormány ne építse az állami költségvetést a „kívánságaiban szereplő”, feltételezett bevételekre.