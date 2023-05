Milyen programokkal várják a kicsiket gyermeknapon Sepsiszentgyörgyön?

Gyermekek zsivajától, vidámságától lesz hangos csütörtökön Sepsiszentgyörgy főtere, illetve az Erzsébet park, ahová számos érdekes foglalkozásra, sport- és ügyességi vetélkedőkre, zenés-táncos bemutatókra, bábszínházba és vásárba is várják az érdeklődőket gyermeknap alkalmából a szervezők, a Kónya Ádám Művelődési Ház és partnerei.

A főtéri kis színpadon gyermekelőadások, táncbemutatók váltják majd egymást, itt zenél a Folker együttes is mindazoknak, akik szívesen bekapcsolódnának a táncházba, majd brassói bábosok mutatják be a Trei Iezi Cucuieți című előadásukat. A közeli Cimborák bábszínház kiállítással kapcsolódik be a rendezvénybe, délután pedig az 1x1Királyfi előadását játssza a társulat. A Kifli együttes szintén a kőszínpadon lép fel, koncertjük 19 órakor kezdődik.

A főtéren ezúttal is lesz vásár, a parkban pedig sok-sok játék várja a gyermekeket: népi, ügyességi és logikai játékok mellett természettudományos kísérletekbe lehet majd betekinteni, a bátrabbak a műfalmászással próbálkozhatnak és lecsúszhatnak a hegyimentők és csendőrök biztosította drótkötélpályán. Megrendezik az igencsak népszerű futó-, roller- és kerékpárversenyeket, de lehet akár lovagolni is, és ismét elhozzák a forgatagba érdekes járműveiket a készenléti egységek, így a gyermekek felülhetnek a tűzoltók és a rendőrség járműveibe és bemutatókon vehetnek részt a szakemberek vezetésével. A Tega Rt. a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívja fel a kicsik figyelmét játékos formában, és alkalom lesz arra is, hogy a gyermekek megismerkedjenek az elsősegélynyújtással a Salvatore Egyesület jóvoltából.

A gyermeknapi programok összesítője lapunk Mi, hol, mikor rovatában olvasható.