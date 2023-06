Perkői találkozó Június 3-án, szombaton tizenhetedik alkalommal szervezi meg a Kézdiszentlélek fölötti szent hegyen a Perkő Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóját a Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa és Kézdiszentlélek Polgármesteri Hivatala. Hat megyéből (Bákó, Brassó, Fehér, Har­gita, Kovászna és Maros) 47 tánccso­port és több mint 1200 ifjú táncos érkezik a Perkőre, hogy bemutatkozzon, kapcsolatokat teremtsen és megélhesse a magyar néptáncörökség gazdagságát és sokszínűségét. A találkozóra a belépés ingyenes. A program: 11 órától a Cimborák Bábszínház 1×1 királyfi zenés mesejátéka, 12.15-től a táncegyüttesek bemutatkozója, 19 órától Kásler Magdi és az Üver zenekar közös koncertje, 20 órától táncház. Napközben 12–17 óráig kézműves-foglalkozásokkal és népi játékokkal várják a gyerekeket, de lesz kirakodóvásár is.

Megemlékezés Sepsiszentgyörgyön

A Sepsiszéki Székely Tanács partnerségben a Sepsireform Egyesülettel június 4-én, vasárnap 17.30 órától Sepsiszentgyörgyön a kőszínpadnál megemlékezést szervez a trianoni diktátumról. Meghívott szónok Bakk Miklós egyetemi tanár. Beszédet mond Miklós Zoltán parlamenti képviselő (RMDSZ), Gazda Zoltán (SZNT), Préda Barna (MPE) és Bálint József (EMSZ); igét hirdet Ilyés Zsolt plébános, énekel Kovács Sára, verset mond Pildner József. Minden nemzeti traumánkra emlékezni akarót szeretettel elvárnak. A rendezvényt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

Lubics Szilvia fogorvos, ultrafutó előadása

Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotel konferenciatermében (Gólya utca 14. szám) hétfőn 19 órától Utak, célok, állomások címmel tart előadást Lubics Szilvia, három fiú édesanyja, fogorvos, ultrafutó, a Magyar Becsület Rend kitüntetettje. Az elmúlt 17 évben több mint száz ultrafutóversenyt teljesített, többek között tűzforró sivatagokban és az Antark­tiszon is. Dobogós helyezései mellett hatalmas örömöt jelent számára, ha más embereket is motiválni tud, hogy elérjék a maguk elé kitűzött célokat. Az előadáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: feliratkozas.mcc.ro/sepsiszentgyorgy-utak-celok-allomasok. A rendezvényt a Mathias Corvinus Collegium Egyesület szervezi.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma és 3-án, szombaton 19 órától a kamarateremben Ivan Viripajev Oxigén című előadását játssza Pálffy Tibor rendezésében. Korhatár: 14+. Jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ Részeg halottakat nem szolgálunk ki! című, Örkény István egyperces novelláiból készült kirakat-előadását június 5-én, hétfőn és 6-án, kedden 21.21 órától játssza Sepsiszentgyörgyön. A Szabadság téren felépített nézőtér 21 személyes, ezért ajánlott előre jegyet foglalni. Egy jegy ára 10 lej. Jegyeket foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet Csüdöm Eszternél. A helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. Kérik, öltözzenek a szabadtéri előadási viszonyoknak megfelelően, és vigyenek magukkal személyi igazolványt és hajgumit! Ajánlott életkor: 14+.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának hétfői élő adásai: 13 órától Szeretetláng, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 17.50-től Jézus Szíve litánia, 18 órától szentmise Marosvásárhelyről a Szent Imre Kollégiumból, 18.50-től A hét plébániája, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret. Honlap: mariaradio.ro.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Pókember – A pókverzumon át (magyarul beszélő), 16.15-től A kis hableány (románul beszélő), 18.30-tól Halálos iramban 10. (magyarul beszélő), 18.45-től Sisu (román feliratos), 20.30-tól Kandahár (román feliratos), 21 órától Üröm­apám (magyarul beszélő). Szombaton és vasárnap a mozi zárva lesz.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-ben ma 17.20-tól és kedden 9.30-kor; az RTT-n vasárnap 9, hétfőn 8 és kedden 22 órától: Lapszemle. Kulturális ajánló. Napok hordaléka: az IKA-tábor tárlata. Zarándoklat VI.: nt. Zelenák József esperes. KapcsolaTTar­tó: Orbán Tímea. Zene.

Hitvilág

CSALÁDOS NAP. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián június 4-én, vasárnap családos napot szerveznek a tanév lezárásaként. Nem tartanak külön gyerekmisét, a 12 órakor kezdődő szentmise családos mise lesz, utána pedig az udvaron szeretettel várják a családokat egy kis kötetlen együttlétre. Lesz étel, ital, zene, játék. Akik szeretnének ebédelni is, az irodában vagy a sekrestyében vehetnek ételjegyet: felnőtteknek 25, gyerekeknek 15 lej. Tombolajegyet is lehet venni a gyerekek részére egy lejért. Minden gyerek kap majd valamit, de lesz három főnyeremény is.

Röviden

TERMELŐI ÉS VIRÁGVÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, június 3-án és 4-én termelői vásárral egybekötött tavaszi virág­vásárt tartanak az Urban Locato Kft. szervezésében.

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete ma 10 órától rendkívüli közgyűlést tart a szákházban. Kérik a tagságot, valamint mind­azokat, akik az 1990/118-as kárpótlási törvény kedvezményeiben részesülnek, vegyenek részt a gyűlésen.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabron­csokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Papolcon. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

ÜGYFÉLFOGADÁS A KÖZÜZEMEKNÉL. A Kovászna Megyei Közüzemek Rt. pénztárai és azok az irodái, ahol ügyfélfogadás zajlik, június 1–5. között zárva lesznek. Az ivóvízzel és szennyvízzel kapcsolatos problémákat a diszpécserszolgálat telefonszámán lehet jelezni (0744 326 104). A számlák fizethetők az apacov.ro oldalon az online ügyintézés fül alatt, a PAGO alkalmazáson keresztül, banki átutalással vagy időzített utalással (direct debit). Akiknek az előzőekre nincs lehetőségük, számláikat bármelyik PayPoint befizetési pontnál törleszthetik.

TEGA-PROGRAM. A Tegánál az ortodox pünkösd körüli munkaszüneti napokon szünetel az ügyfélszolgálat egészen június 6-ig, amikor újra várják az ügyfeleket. A hulladékelszállítás ebben az időszakban is a szokott program szerint zajlik.

KÖNYVTÁRI PROGRAM. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár június 1. és 5. között zárva tart a közönség számára.

PARNASSZUS IRODALMI KÖR. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében szombaton 18 órától műhelymunka lesz, a köri tagok felolvasnak írásaikból, alkotásaikból.

ÚTLEZÁRÁS. Június 3-án, szombaton 9–19 óráig lezárják a sugásfürdői utat az autóverseny miatt; a zárlatot minden egész órában 10 percre feloldják.

AUTÓBUSZJÁRATOK. Június 5-én, hétfőn Sepsiszentgyörgyön a közszállítás autóbuszai hétvégi program szerint, azaz félóránként közlekednek.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön mától 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Adonis gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 324 903). Szombaton napközben a bevásárlóközpontokban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. 8–12 és 16–20 óráig vasárnap az Oltmező úti Dr. Max (Sepsi Value Center), hétfőn az Oltmező úti Hygea (0731 369 294, Sepsi Value Center) patika teljesít szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár a szolgálatos, hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig (vasárnap zárva) a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).