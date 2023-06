A Sevilla nyerte az Európa-liga 2022–2023. évi idényét, miután szerdán a Puskás Arénában tizenegyesekkel diadalmaskodott az AS Roma felett. A rendes játékidőben és a hosszabbításban sem bírtak egymással a felek, aztán a szétlövésben az olasz csapat két játékosa is hibázott. Az andalúziai együttes hetedik döntőjét játszotta a második számú európai kupasorozatban, és valamennyit megnyerte, míg a római gárda mestere, José Mourinho hatodik európai kupadöntőjében először maradt alul.

A Roma önmagához képest támadó szellemben lépett pályára, annak ellenére, hogy a Sevilla birtokolta többet a labdát. Az első helyzet is az olasz csapat előtt adódott, de Leonardo Spinazzola lövését Jasszin Bunu védte. Az első negyedóra után az andalúziai együttes meddő mezőny­fölényben játszott, míg riválisa ellentámadásokra rendezkedett be. Az olasz gárda akciói ígéretesebbeknek tűntek, egy ilyenből aztán a bokasérülése miatt közel két hónap után először kezdő Paulo Dybala betalált, ezzel igazolva José Mourinho vezetőedző bizalmát. A szünetig beszorult a Roma, viszont kivédekezte a hátralévő időt, bár egy ízben a bal kapufa is segített, melyet Ivan Rakitić 24 méterről talált el.

A második félidő kezdetén is nagy fölényben futballozott a Sevilla, az egyenlítéshez mindössze tíz percre volt szüksége, ehhez azonban némi szerencse is kellett, mert Gianluca Mancini térdéről pattant a labda a hálóba. A következő nagy helyzet az olasz alakulat előtt adódott, de egy szabadrúgás után Bunu hárított. Az idő múlásával ismét egyre nagyobb fölénybe került a Sevilla, a rivális ellentámadásai pedig egyre szórványosabbá váltak. A videobíró sem tétlenkedett, előbb egy megítélt tizenegyest vont vissza a játékvezető a spanyol csapattól, majd egy római beadás Fernando kezén változtatott irányt. A hajrában is a Sevilla próbálkozott többet, azonban hosszabbításba torkollott a mérkőzés.

A ráadásban is többet birtokolta a labdát a Sevilla, ugyanakkor a fölénye ezúttal teljesen meddőnek bizonyult a visszazáró olasz csapattal szemben, rengeteget állt a játék az ápolások miatt, így szinte helyzet nélkül telt el a kétszer 15 perc. A kivételt a római védő, Chris Smalling keresztlécre fejelt labdája jelentette az utolsó utáni pillanatban. Az idegek csatájában aztán mind a négy sevillai betalált, miközben római oldalon csak Bryan Cristante – Mancini lövését védte Bunu, Roger Ibañez pedig a kapufát találta el –, így spanyol diadallal zárult a budapesti finálé.

Eredmény, Európa-liga, döntő: Sevilla–AS Roma 1–1 (gólszerzők: Mancini 55. – öngól, illetve Dybala 35.) – tizenegyesekkel: 4–1.