Olajozott dzsesszmuzsika

A Varsóból érkezett Vas/Bukowski/Szmańda Trió fellépése üdítő volt, és tökéletesen beleillett a sepsiszentgyörgyi Reflex Nemzetközi Színházi Fesztivál eddigi koncertjeinek sorába. A Hammond orgona a hippi korszak, a múlt század második felének zenei hangzását idézte meg a kamarateremben, szerzeményeik és azok hangszerelése is különleges volt, sajátos élményeket kínált a zenekedvelőknek.

Nem szokványos felállás a dzsessz- vagy egyáltalán a könnyűzenei színpadon az orgona-vibrafon-dob kombináció, mely minduntalan filmzenére emlékeztetett, de a dob pörgése, csattogása állandóan kirángatta ebből a skatulyából a trió hangzását. A csapat a közelmúltban alakult, csupán egy albumuk jelent meg eddig, az Open-Closed Principle (2022-ben), melynek valamennyi dalát eljátszották a koncerten a zenekarvezető közvetlen hangú, vidám bemutató-felvezető szövegei kíséretében. Feldolgozásokkal is kibővítették a koncert repertoárját.

Vas Ádám Bence, a közelmúltban Lengyelországban letelepedett magyar orgonista kezdeményezésére alakult meg a trió Dominik Bukowski (vibrafon) és Krzysztof Szmańda (dob) közreműködésével. és szinte kizárólag új, saját kompozíciókat adnak elő. A zenészek karakteres, egyedi játékstílusa is hozzájárul a zenekar különleges, egyedülálló hangzásvilágához.

Kevésbé alternatív zene ez, mint amit a Reflex5 első modulján a Jü zenekar képviselt, inkább a vegytisztább dzsessz vonalát követte, arról tanúskodott, hogy miként lehet ezt a patinás hangulatot érvényessé tenni manapság. Orgonán alapult, de teljességgel különbözött attól a gépzenétől, amely egyre inkább meghatározza a mai színházi zenét. Inkább nosztalgikus volt, mint kísérletező.

A zenészek szimpatikusak voltak, a vibrafon olajozási manőverei – melyeket nyíltan felvállaltak a közönség előtt – tovább oldották a koncert különben is nagyszerű hangulatát. Láthatóan örömmel zenéltek, érezve, hogy a sepsiszentgyörgyi közönség valóban vevő a dzsesszmuzsikára, ami minden bizonnyal Lázár-Prezsmer Endre több évtizedes művelődésszervező munkájának is köszönhető. Mint elmondták, az ő közreműködésével került sor erre a koncertre is.

Kottából játszottak. A dobos a varsói Frédéric Chopin Zeneakadémián szerzett diplomát, majd Los Angelesben folytatta tanulmányait, ahol olyan mesterektől tanult, mint Peter Erskine, Ndugu Chancler, Eric Forrester. A vibrafonos ugyancsak elismert, többszörösen díjazott zenész, aki maga is tanít a gdański Zeneakadémián. A zenekarvezető a Grammy-díjra jelölt Brian Cha­rette-tel, Kajetan Galasszal és Fekete-Kovács Kornéllal játszott együtt, és Európa több fontos zenei fesztiválján is fellépett már. Búcsúzóul elmondta: öröm volt nekik Sepsiszentgyörgyön zenélni, és remélik, játszhatnak még ennek a közönségnek.