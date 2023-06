Tízéves a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény

Természeti nevelés

A Székely Vadászkürt Egyesület vadászkürtös bemutatójával kezdődött az esemény május 26-án a Bene-házban, majd egy kisfilmben mutatták be az elmúlt tíz év néhány kiemelkedő mozzanatát. A vadászati közgyűjteménybe trófeákat adományozók, az egyesület tevékenységét más módon támogatók részére díszoklevelet adtak át, Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető elnöke pedig felidézte az elmúlt évtizedet.

A Vadon Egyesület hivatása Székelyföld természeti értékeire alapozott projektek kidolgozása és megvalósítása. Első ilyen volt a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény létrehozása, melynek célja a Kárpátok vadjainak bemutatása, a vadászati hagyományok éltetése. Ennek megteremtésében kiemelt szerepe volt Sárkány Árpádnak, az Abies Hunting vezetőjének, Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettesnek, az Országos Magyar Vadászati Védegylet vezetőjének, illetve Tóth Csabának, a Keszthelyi Vadászati Múzeum igazgatójának. A Romániában egyedülálló projekt menet közben bővült: a Bene-házban kiállított gyűjtemény a természettel kapcsolatos tudás átadásának fontos helyszínévé vált. Természettudományi előadásokat szerveztek, képzőművészeti tárlatokat hoztak el, természetfotó-kiállításokat mutattak be, múzeumpedagógiai tevékenységeket szerveztek, könyvbemutatókat tartottak, természetfilmeket vetítettek – sorolta Demeter János.

A tíz év alatt mintegy 70 ezer látogatója volt a Székelyföldi Vadászati Közgyűjteménynek, mely élettelen helyből élővé vált: egyre inkább előtérbe került az oktatói-nevelői munka, a természeti nevelés, hiszen a természeti értékeinkkel való okos bánásmód a térség fellendülésének egyik titka. Ennek megfelelően a Vadon Egyesület tevékenysége is bővült: a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény mellett immár lovasiskolát működtet, irányításuk alá tartozik a Rókavár Erdei Iskola is.

Ami az idei terveket illeti, Demeter János lapunk érdeklődésére elmondta: augusztusban Máté Bence világhírű természetfotós szabadtéri kiállítását szervezik meg, mely remélhetőleg komoly turisztikai vonzerővel is bír majd Sepsiszentgyörgy számára. Egy természeti látogatóközpont felépítését tervezik gyermekek számára Sugásfürdőn, de fejlesztenék tovább az erdei iskolát is: Csata Zoltán természetfotós, biológus akvarisztikai kiállítást rendezett be, a vízi világot mutatják be a gyermekeknek, ez is növeli a vonzerejét a Rókavárnak. Hamarosan következik a Székely Vágta, ősszel a Transnatura nemzetközi fotóverseny megszervezése, úgyhogy lesz dolguk az év hátralevő részében is – összegzett.



Könyvbemutató, kiállításmegnyitó

Az ünnepség folytatásában Sárkány Árpád és Semjén Zsolt bemutatta A vadászat választott engem című könyvet. A kötetben helyet kapnak Semjén Zsolt írásai az örök vadászat filozófiájáról, Bayer Zsolt vallomásos novellái, Vasáros Zsolt installációi és Szőke Gábor Miklós elementáris szobrai – a kiadványt eddig nyolc nyelvre fordították le, Bukarestben is bemutatták a román nyelvű kiadást, legutóbb Madridban aratott nagy sikert.

Semjén Zsolt leszögezte: magyar vadászcsalád sarjaként beleszületett ebbe a világba, trófeák között nőtt fel, gyermekként lesre járt, így családi, nemzeti örökségéhez hűséges, amikor maga is vadászik, és nem fogja megtagadni ezt csak azért, mert néhányaknak nem tetszik ez a tevékenység. A kötetben a vadászat apológiájára vállalkozik, azt akarta bemutatni, hogy az ember az ősidőkből hozza ezt a szenvedélyt mint örökséget. Az ember antropológiai lényegéhez tartozik a vadászat, őseink 99,9 százaléka vadászott, ha ők ezt nem tették volna, ma nem lennénk itt, de könnyű belátni, hogy fenntartható, etikus vadászat nélkül nincs mezőgazdálkodás, erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás sem. A mezőgazdasági termelést például a vaddisznók túlszaporodása lehetetlenítené el, erdőgazdálkodás vonatkozásában egy-egy faj túltartása esetén a saját életterét pusztítja el, de a minőségi vadállományhoz is szükség van a vadászatra – összességben tehát természetvédelem sincs fenntartható vadászat nélkül. Rávilágított arra a veszélyre is, amelyet a Walt Disney-féle szemléletmód jelent, szemben például a Fekete István-i állatvilággal, ahol mindennek megvan a maga helye a természetben. Ezzel szemben a Bambiban az álltok humanizációját és ez által az ember relativizálását látjuk, ami nem egyezik a természet, és így a teremtés rendjével. A vadhúsra is kitért: bűn lenne nem élni ezzel az ajándékkal, hiszen az egyik legértékesebb táplálékforrásról van szó, Magyarországon már a közétkeztetésbe is be akarják vezetni – érvelt.

Végezetül Kovács Zoltán államtitkárral, a Nimród folyóirat főszerkesztőjével közösen bejelentették: az ősztől a külhoni magyar vadászok is ingyen kézhez kapják majd a 80 ezer példányban megjelenő vadászperiodikát.

Ezek után a résztvevők megtekintették a Sárkány Árpád által rendelkezésre bocsátott, a Bene-házban kiállított tárgyakat.