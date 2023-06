Elektromos kocsi a gelencei községházán

Az elöljáró azt is elmondta, hogy a zöld fejlesztés útján haladva pár esztendővel ezelőtt, 2020-ban ugyancsak pályázati pénzből szereztek be és szereltettek fel egy napelemrendszert, amellyel kilenc óra alatt lehet feltölteni az elektromos autó akkumulátorait, így szinte ingyen tudnak közlekedni, egy töltéssel mintegy 220 kilométert. „Egy nagyon jól gyorsuló, csendes városi autó ez, amelyet elsősorban a község területén használunk délelőtt, délután pedig a helyi rendőrség munkatársai járőröznek vele, de Sepsiszentgyörgyre és Kézdivásárhelyre is ezzel utazunk” – hangsúlyozta az elöljáró, aki azt is elárulta, hogy egyelőre nincs a nagyközségben elektromos gyors­töltő állomás – van azonban pályázatuk, amelyből kettőt is tudnak majd telepíteni.