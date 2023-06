Az Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub és a Felcsút SK közös csapata négy sportolóval vett részt az Egerben zajló Bornemissza-emlékversenyen. A magyar indulóknak külön motivációt jelentett az, hogy ez a megmérettetés válogatóként is szolgál a következő hónapok legfontosabb korosztályos viadalaira, többek között a júliusban Ploiești-en sorra kerülő Európa-bajnokságra. A magyar küzdelemsorozat az öreg kontinens legrégebbi ifjúsági és junior ökölvívóversenye, amelyen évről évre erős nemzetközi mezőny gyűlik össze, idén pedig tizenöt ország fiataljai méretkezhettek meg a szorítóban. A nevezettek között ott volt a 13 esztendős sepsiszentgyörgyi Bogyor Dávid is, aki utánpótlás Magyar Kupa-győztesként vett részt az eseményen. A háromszéki bokszoló a 63 kilogrammos súlycsoportban a magyar bajnokkal, Túrós Leventével nézett szembe, és a megyeszékhelyi Szőcs Dénes tanítványa egy végtelenségig kiegyenlített küzdelem után megosztott pontozással sajnos vesztesként hagyta el a ringet, így nem került be az Eb-re készülő korosztályos magyar válogatottba. Csapattársai közül Sróf Kevin (40 kg), Fazekas István (52 kg) és Benedek Péter (50 kg) sikerrel abszolválta a válogatót, s várhatóan magyar színekben ott lehetnek a jövő hónapban rendezendő erőpróbán.

„Gratulálok mind a négy sportolónak, a győzteseknek és Bogyor Dávidnak is egyaránt. A szentgyörgyi bokszolónk nagyszerű teljesítményt nyújtott, látszik rajta, hogy komolyan dolgozik és folyamatosan fejlődik” – értékelt Huszár Árpád, a gyergyói sportklub vezetőedzője, elnöke. (tibo)