Elkezdődött az ukrán ellentámadás?

Az ukránok természetesen tagadták mindezt, ezzel párhuzamosan azonban Volodimir Zelejnszkij elnök esti tévébeszédében üdvözölte az ukrán csapatok előrenyomulását többek között Bahmut térségében, ahol heves harcok dúltak az elmúlt hónapokban, ugyanakkor szintén nem jelentette be a nagy, egyébként tavaszra várt ellenoffenzívát, ehelyett Kijevben „helyi akciókként” tálalják a történteket.

Az elmúlt 48 órában egyértelműen megnövekedett az intenzitása ezeknek a „helyi akcióknak”, katonai megfigyelők szerint ezzel a háború új szakaszba lépett; hogy ez lenne-e a nagy ellentámadás? Igen is és nem is.

A közelmúltbeli támadások inkább a nyitányai lehetnek egy jövőben tervezett full-scale akciónak; a Politico szerint eddig nincs meggyőző bizonyíték arra vonatkozólag, hogy a NATO által felszerelt és kiképzett tucatnyi hadosztály megérkezett volna a frontra, a 23. és 31. hadosztály nem része ennek. A délkelet-donyecki támadások inkább felderítő portyáknak tűnnek, amelyekkel az oroszok reakcióit és képességeit tesztelik – még ha az ukrán jelentések szerint sikereket értek is el.

Az ukrán földi erők parancsnoka, Olekszandar Szirszkij kedden azt mondta, az oroszok képtelenek voltak ellenállni Bahmut térségében az ukrán támadásnak, és 2 kilométernyit vonultak vissza; katonai szóvivők szerint pedig 300 méter és 1 kilométer közötti haladást minden frontszakaszon elértek az ukránok.

Néhány ultranacionalista orosz blogger is elismerte a sikeres ukrán támadások tényét Bahmut környékén, Donyeck északi felén és Novodonyeck falujánál, köztük Igor Girkin volt hírszerzési tiszt is, aki a Krím és Donbasz annexiójában is fontos szerepet vitt. Neki nincsenek kétségei afelől: ez már az ukrán ellentámadás maga – írják a Politicóban. (Mandiner)