Lapunkat Máté Sándor helyi gazda tájékoztatta, akinek 21 juhát pusztította el a medve június elsejére virradó éjszaka. A károsult elmondta, reggel vették észre, hogy a nagyvad az istállóban randalírozott, két juhot el is fogyasztott, a többit pedig megölte. Máté Sándor szerint több órát is ott töltött, erre utal az is, hogy a két állatot nagyjából megette, illetve több helyen az ürülékét is megtalálták. Nem vették észre, hogy betört az istállóba, még a kutya sem mert ugatni, így csak reggel látták, mi történt. Az esetet követően a helyszínen jártak a környezetvédelmi ügynökség, a vadásztársaság, valamint az önkormányzat képviselői, a veszélyes példányokkal szembeni beavatkozásért felelős bizottság összeállította a szükséges dossziét, és várják a bukaresti jóváhagyást. Lapunk érdeklődésére Máté Sándor elmondta, hogy a medve, amely az ő juhait elpusztította, nagyon is ismert a helyiek számára, rendszeresen látják a település környékén, egy megtermett példányról van szó. Az ő portáján elkövetett vérengzés után két nappal méhkaptárokat dúlt fel, illetve szintén pár nap után a szomszédjánál járt, széttörte a kerítést, a csűr oldalában is kárt tett, leverte a tetőről a cserepeket. A faluban arra a következtetésre jutottak, hogy egy máshonnan áttelepített példányról lehet szó: „saját” medvéik, noha a település környékén kószáltak, de nem merészkedtek be lakott területre, nem okoztak károkat.

Máté Sándor kérdésünkre elmondta, hogy az ő esetében fajjuhokat pusztított el a medve, egy ilyen állat ára eléri az ezer lejt, a bárányokat húsvét tájékán 400–500 lejért tudták értékesíteni. A kártérítés ehhez képest 250–300 lej körüli lehet darabonként. Nyilván kérelmezik, de kérdés, hogy mikor kapják meg. Máté Sándor azt is elmondta, hogy a szomszédja anyagi kára esetében egy­előre nincs is szó kártérí­tésről.

Sepsiszentgyörgy határában járt egy medve

A RO-Alert rendszeren keresztül kaptak riasztást kedden este a sepsiszentgyörgyiek, hogy medve jár a Kaufland nagyáruház környékén. Az üzenet a megszokott figyelmeztetéseket tartalmazta: lehetőleg maradjanak az otthonaikban, ne közelítsék meg a vadállatot, ne próbáljanak fényképeket készíteni a nagyvaddal és ne etessék. Az elmúlt években Sepsiszentgyörgyön és a város környékén, valamint a legközelebbi községekben is viszonylag gyakoriak lettek a medveészlelések főképp a város határában (az Előpatak felé vezető út környékén, Szépmezőn, a Gidófalva, illetve Sepsikőröspatak felé vezető útkereszteződés és a Sepsi Aréna közötti területen vagy a Sugárfürdőre vezető út mentén), de lakott területek közvetlen közelében kószáló nagyvadakról is érkezett jelentés. Mint ismert, az egyik legijesztőbb eset 2012-ben következett be, amikor egy fiatal medve a Puskás Tivadar Szakközépiskola (azóta iskolaközpont) udvarára tévedt be. Az állatot végül a hatóságoknak sikerült szerencsésen, következmények nélkül kivezetniük a városból.