Véghajrá a Csíki negyedben

A Csíki negyedi parkot 2021 nyarán kezdték átszabni. A Gödri Ferenc-iskola melletti elhanyagolt területen csak a régi, átlós sétányokat tartották meg, minden mást újraterveztek. A Gábor Áron- és Nicolae Bălcescu-szobrot a Romulus Cioflec utca mellől a park hátsó felébe, egy újonnan kialakított dombra helyezték át, parkolóhelyeket, új közvilágítást és ivókutat építettek ki; eleinte jól haladtak, ám a föld alatti vezetékekről kapott pontatlan adatok miatt lelassultak a munkálatok. Most már csak a játszótér felszerelése, illetve a zöld­övezetek beültetése maradt hátra. A zöldövezeteket azért nem lehet a városi kertészetre bízni, mert öntözőberendezést is be kell szerelni, ezt pedig a cég a közben megemelkedett költségek miatt nem tudja vállalni, az önkormányzat pedig nem tudott megfelelő mértékű szerződésmódosítást ajánlani – részletezte az elöljáró, aki szerint hamarosan meghirdetik az új közbeszerzési eljárást, a beruházást ugyanis európai uniós forrásokból finanszírozzák, és az idén be kell fejezni.

Ugyancsak uniós pénzből készül a Csíki negyedi új sporttelep is, amelyet szintén az idén kell befejezni, ott azonban nem kell új szerződést kötni. Az egykori focipálya megmaradt részén a tulajdonosoknak visszaszolgáltatott területet az önkormányzat visszavásárolta, itt minifoci-, kosárlabda-, röplabda-, tollaslabda- és padbolpálya lesz (utóbbi a lábtenisz egyik változata), emellett pedig két pingpongasztalt és néhány kültéri fitneszeszközt is kihelyeznek és egy játszóteret is kialakítanak. Mindehhez közvilágítás, padok, szemeteskukák és biciklitárolók is tartoznak, de illemhelyet is építenek a létesítménynek.

A park és a sporttelep is a hátrányos helyzetű városrészek lakóinak életminőségét kívánja feljavítani, ennek a programnak a részeként végeznek különféle beruházásokat az Őrkőn és Szépmezőn is.