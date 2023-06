A találkozót a Manchester City hatalmas lendülettel kezdte, így alig három percet kellett várni az első kapura lövésre, de a gólkirály Erling Haaland próbálkozása fölé szállt, ahogy nem sokkal később Bernardo Silva még veszélyesebb kísérlete is. A kezdetben beszoruló Internazionale aztán rendezte a sorait, és ígéretes akciókat vezetett, több esetben eredményes volt a letámadásuk is, így kevésbé tudott kibontakozni Josep Guardiola legénysége. A szigetországi együttes az első félidő végén megint fölénybe került, de ez többnyire meddőnek bizonyult a stabilan védekező olasz alakulattal szemben. Az egyetlen kivételt Haaland helyzete jelentette, amelyet André Onana védett.

Szünet után szintén a Manchester City futballozott fölényben, helyenként beszorította az olaszokat, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani. A második félidő első nagy helyzetét így is – egy hatalmas védelmi hiba után – az argentin válogatottal világbajnok Lautaro Martínez hagyta ki. A vezetést viszont az angol gárda szerezte meg, amikor a sokadik hatástalanított beadás egyikére Rodri csapott le, majd lőtt hajszálpontosan. Az Internazionale azonnal sebességet váltott, közel is járt a gyors egyenlítéshez, azonban Federico Dimarco a keresztlécre fejelte a labdát.

A hátralévő húsz percben a kék-fekete mezesek próbálkoztak becsülettel, de a fellazuló védelem megingásait kihasználva többször is eldönthette volna az összecsapást a Manchester City, ám Onana védéseivel meccsben tartotta a csapatát. A hajrában Lukaku kétszer is hosszabbításra menthette volna a mérkőzést, de előbb közeli fejesével a gólvonalon álló Ederson lábát találta el, majd egy támadással később a lövése elkerülte a kaput, aztán a raádás utolsó pillanatában Ederson még bemutatott egy bravúrt Robin Gosens fejesénél. Guardiola csapatának idén sikerült a tripla: az angol bajnoki cím és az FA-kupa elhódítása után a BL-serleg is a Manchester City birtokába került.

Eredmény, Bajnokok Ligája, döntő: Manchester City–Internazionale 1–0 (gólszerző: Rodri 68.).