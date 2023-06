Kiemelik a visszalátogató medvéket

El fogják távolítani a Sepsiszentgyörgy utcáira tévedt medvéket, ha visszatérnek – közölte Antal Árpád polgármester, aki szerint az igazi megoldás a prevenciós kvóta alkalmazása lenne. Erre azonban még várni kell, habár tarthatatlan, hogy már nem csupán a várost övező erdőkbe félnek kimenni az emberek, hanem lassan az utcára is.

A múlt héten három nap alatt kétszer volt medveriasztás Sepsiszentgyörgyön: kedd este a Kaufland Áruház közelében, pénteken este pedig a Stadion utcából jelentettek a RO-Alert rendszeren keresztül. A második riasztás után pár perccel Antal Árpád már a helyszínen volt, a csendőrök mellett, de már nem találták ott a nagyvadat. A környékbeli lakosok azonban a Domb utcában is láttak medvét, egy Dózsa György utcai portára pedig be is tört és elpusztított néhány tyúkot; ezt a kárvallott tulajdonos közölte egy közösségi oldalon.

A polgármester szerint nagy valószínűséggel két állatról van szó, ami azt mutatja, hogy nagyon nem jó irányba haladnak a dolgok; beszélt erről Tánczos Barna környezetvédelmi miniszterrel is. Ami a konkrét lépéseket illeti: ha a medvék visszatérnek a városba, elköltöztetik vagy kilövik őket. Egy-két példány eltávolításával azonban nem szűnik meg a probléma, ezt országszinten kell rendezni, minél hamarabb, mert kezdődik a gombaszezon, és nyáron amúgy is többen járnak az erdőbe. Megoldást Antal Árpád véleménye szerint a prevenciós kvóta alkalmazása jelentene, ennek bevezetését elindította a minisztérium, a vonatkozó kormányrendelet azonban még nem jelent meg, azt pedig még nem lehet tudni, hogy a kormányfőváltás után tisztségben marad-e az RMDSZ tárcavezetője.