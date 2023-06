Bács Emese egyesületi vezető lapunknak elmondta, olyan 6–12 év közötti gyermekeket szeretnének megajándékozni a táborozás, barátkozás, utazás lehetőségével, akiknek erre másként nem lenne alkalmuk. A gyermekek számára ingyenes a részvétel, az egyesület ezúttal is civilek és vállalkozások támogatása révén kívánja fedezni a felmerülő költségeket. Egy gyermek számára 650 lejbe kerül a szállás és a szállítás, illetve a napi kétfogásos meleg ebéd desszerttel, a reggelit, tízórait, uzsonnát, vacsorát az egyesület kívánja biztosítani.

Bács Emese utóbbi kapcsán jelezte: cégek, vállalkozások a korábbi években is adományoztak sajtfélét, felvágottat, vajat, pástétomot, száraztésztát, krumplit, konzervet. Hasonló felajánlásokat most is elfogadnak, de örülnek a friss zöldségnek és gyümölcsnek, a keksznek, nápolyinak, mindenféle olyan élelmiszernek, amelyet reggel és este, illetve a nap folyamán felszolgálhatnak a gyermekeknek. Rendszeresen segítik az egyesületet magánszemélyek is, adományaikat a tábor megszervezéséhez szívesen fogadják. Az elmúlt időszakban többen jelezték, hogy ruhával, lábbelivel, piperecikkel, tisztálkodási szerekkel és eszközökkel segítik a gyermekeket, hogy valóban gondtalan legyen számukra néhány nyári nap. Az egyesületi elnök bízik az összefogás erejében, mint mondta, ki-ki azzal támogatja kezdeményezésüket, amivel tudja.

Az eddig összegyűlt felajánlásokból 16 gyermek táborozási költségeit tudják fedezni, azonban június 25-ig még bárki hozzájárulhat a kiadásokhoz. Az alapítvány számlaszáma: L. A. B. Életmentő Kupakok Egyesület – RO71 RNCB 0124 1534 8820 0001 (lej).

Aki élelmiszerrel vagy más szükséges dologgal segítene, Bács Emesénél jelentkezhet a 0755 265 752-es telefonszámon.