Kapcsolatot létrehozni a helyi vállalkozókkal, a magyar termékeknek piacot teremteni – ez volt a célja az Agrármarketing Centrum és a Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége (ASIMCOV) együttműködésében szervezett B2B (Business to Business) eseménynek. A sepsiszentgyörgyi Orchidea Events rendezvényteremben tizenegy anyaországi cég mutatkozott be lehetséges üzleti partnereinek.

Lázár Zoltán, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának külgazdasági attaséja a magyarországi és a háromszéki vállalkozókat arra bátorította, legyenek bizalommal és közeledjenek egymáshoz őszintén: meggyőződése, a barátság mindkét fél számára gyümölcsöző lesz, hiszen sikereket elérni közösen könnyebb.

Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere úgy vélte, nem csak lelkileg tartozunk össze, hanem gazdaságilag is. A megyeszékhely tárt karokkal várja az együttműködésben érdekelt vállalkozókat, akik számára akár az ipari parkban is helyet biztosítanak, hogy letelepedhessenek és helyben folytassanak termelést.

Bagoly Miklós ASIMCOV-elnök, miközben a vállalkozói szövetség történetét mutatta be, arra hívta fel a figyelmet, nem csak érdekvédelmi szervezetként működnek, hanem önerőből klasztereket – faipari, megújuló energia, balneoturisztikai, textil- és élelmiszeripari – hoztak létre, ami által szakmai csoportok egyesületévé is váltak. Mindemellett országos és uniós pályázatokon vesznek részt és bonyolítanak le – mondotta.

Giczi Gergely, az Agrármarketing Centrum ügyvezető igazgatóhelyettese dióhéjban ismertette a 2020-ban indított Hungarian Food Business program céljait. Évente tucatnyi nemzetközi kiállításra viszik el a legexportképesebb 100–120 magyar céget, hogy a távoli piacokon is – New Yorktól Dubajon át Tokióig – megmutathassák minőségi termékeiket. Hasonlóképp nagy figyelmet szentelnek a sepsiszentgyörgyihez hasonló B2B-találkozóknak is. Az online felületen való jelenlétüket azért tartja fontosnak – jelentette ki –, mert azon egységes keretek között jelenik meg a leginkább exportképes kétszáz magyar cég kétezernél több terméke. Azon a felületen nemcsak őket érik el a külföldiek, hanem a magyarok is az oda bejelentkező termékterjesztőket. Egyelőre háromszáznál több terjesztő jelezte, hogy érdekelt a magyarokkal való együttműködésben, ám számukat jelentősen szeretnék növelni az elkövetkezőkben.

Klózer Ferenc, a Bertis kereskedelmi igazgatója az esemény házigazdájaként ismertette harmincéves fejlődési történetüket és tért ki terveikre. Többek közt elmondta, Székely Csemege terméknévvel már ott vannak a magyarországi piacon, és hiszik azt, hogy jelenlétüket növelni tudják ott.

Deák Gyöngyvér, a Magyar Nemzeti Kereskedőház helyi kirendeltségének vezetője elmondta, Romániának Magyarország a nyolcadik, Magyarországnak Románia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere. A két ország között a kereskedelmi forgalom folyamatosan növekszik, tavaly 12,5 milliárd eurót tett ki. A magyarok többet adnak el (7,6 milliárd euró értékben), mint a románok (megközelítőleg ötmilliárd euró), és a forgalom is dinamikusabban növekszik. A romániai kivitelhez a székelyföldi cégek – köztük az esemény házigazdája, a Bertis – is hozzájárulnak. Ahhoz, hogy mindenki növekedni tudjon, fontos, hogy egymásnak hosszú távon át megbízható partnerei legyenek – mondotta Deák Gyöngyvér.

Egy Magyarországról szóló imázsfilm megtekintését követően a Benei és Társa Vagyonkezelő Kft., a Capriovus Kft., a Detki Keksz Kft., a Famíliatészta Kft., a bor­ecet.hu, a Mentes Cukrászüzem, a Panyolium Kft., a Rédei 97 Kft., a Spájz Szörp Kft. és a Szicsek pálinkafőzde mutatkozott be a sepsiszentgyörgyieknek.