A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes színpadán eddig nem látott táncokkal, Felvidék, Kárpátalja, Bukovina és a magyar Alföld hagyományvilágával ismerkedhetünk meg a társulat új előadásában. Az Örökös Aranysarkantyús és Junior Prima díjas Módos Máté és Módosné Almási Berta Csilla rendező-koreográfus házaspár produkcióját a társulat június 16-án és 18-án mutatja be a Háromszék Táncstúdióban, további előadások június 19-én és 20-án lesznek.

A bemutatót megelőző sajtótájékoztatón Módos Máté ismertette az előadás koncepcióját, és hangsúlyozta, rendkívül megtisztelő számukra, hogy hivatásos erdélyi együttesnél rendezhetnek, annál is inkább, mert egész estés műsort első alkalommal állítanak össze feleségével együtt. A Hazától hazáig című előadást egyfajta táncos barangolásnak tekintik. Elvezetnek Somogytól az Al-Duna mentére, a hortobágyi pusztaságra, a felvidéki palócok földjére, Gömörbe, a székely felmenőkkel rendelkező viskiek (Kárpátalja) vidékére, majd visszakanyarodnak az Alföldre.

Míg a Háromszék táncosai az erdélyi és a moldvai táncokat szinte anyanyelvi szinten ismerik, az új előadás kihívás számukra, mert az eddigiekhez képest más technikai követelményeknek kell megfelelniük – hangsúlyozta Virág Endre együttes-igazgató. Az is rendkívüli, hogy az előadáshoz hét rend új viseletet kellett varratniuk, mivel egyes vidékek táncait eddig nem táncolták, ruhatárukban nem voltak meg ezek a ruhák, de a kalapok, női fejfedők és eszközök terén is volt, amit pótolni.

Módos Máté rendkívülinek nevezte, ahogy a tánckar és az együttes vezetősége melléjük állt, semmiben nem kellett kompromisszumot kötniük, minden, ami a színpadra kerül, hiteles, autentikus. A kárpátaljai táncokhoz saját gyűjtéseit is felhasználta, a próbafolyamat alatt beszéltek az erdélyitől eltérő táncdialektusokról, archív filmeket néztek meg közösen és a legapróbb részleteket is alaposan kidolgozták annak érdekében, hogy amit színpadra visznek, az a közönség és a szakma számára is eredetit és minőségit nyújtson.

Olyan folklórelőadást láthatunk, amelyben nincsenek figyelmet elterelő díszletek, kellékek, mert a zene, a tánc, a rendkívül gazdag és változatos viselet önmagáért beszél. A női pillék, csepeszek, a somogyi és hortobágyi kalapok, a juhászbotok, fokosok, üvegek talán szokatlanul hatnak, de a táncok közös gyökerűek a mieinkkel. A százhalombattai Forrás Néptáncegyüttest vezető Módos házaspár alkotótársai: Kovács-Jelinek Emese, Kovács József, Nemcsényi Alíz, Heverdle Emese, jelmez: Zsuzska folksufnija, Paluchné Percze Piroska és Rimóczi Hajnalka, zenei szerkesztés: Heveder zenekar és Módos Máté. Zenél a Heveder zenekar.