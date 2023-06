A szenátor azt is elmondta, hogy az új kormány miniszterjelöltjeinek tegnapi szakbizottsági meghallgatásain az RMDSZ-es törvényhozók esetenként támogatták szavazatukkal a jelöltet, főleg azokat, akik közismerten jó szakmai eredményeket tudnak felmutatni. A belügyminiszteri tárca vezetésére javasolt Cătălin Predoiu azért nem kapta meg Kulcsár-Terza József támogató szavazatát, mert – mint az RMDSZ-es képviselő Facebook-oldalán írta – a meghallgatáson arra a kérdésére, hogy a jelölt véleménye szerint a területi autonómia elve sérti-e Románia alkotmányát, „az a semmitmondó válasz érkezett, miszerint a magyarok számára biztosítva van minden feltétel ahhoz, hogy boldogan éljenek Romániában. De ami igazán érdekes, az is elhangzott, hogy a kérdésem provokatív. Eszerint a belügyminiszter szemszögéből már az is provokációnak számít, ha jogainkkal, törekvéseinkkel kapcsolatosan csupán kérdést fogalmazunk meg. Ilyen hozzáállás mellett nálam nem kapott átmenőt a bizottsági meghallgatáson” – írta a képviselő (Kulcsár-Terza kérdését egyébként Pavel Popescu liberális képviselő úgy értékelte, „Románia területi integritását kérdőjelezi meg”, ezért felszólította az RMDSZ-t, hívja vissza Kulcsár-Terzát a képviselőház védelmi bizottságából).

Cseke Attila sajtótájékoztatóján közölte, az RMDSZ-es miniszterek távozásával a szövetség államtitkárai is távoznak a kormányból – ezt Nicolae Ciucă, a PNL elnöke is megerősítette egy tegnapi sajtótájékoztatón, kijelentve, az RMDSZ képviselői nem maradhatnak kormánytisztségekben az új kormányban, ezeket a tisztségeket kizárólag a PSD és a PNL tagjai töltik majd be, illetve néhány tisztséget a nemzeti kisebbségek parlamenti csoportja kap meg a parlamenti támogatásra vonatkozó politikai egyezség alapján. Ciucă amúgy arra az újságírói kérdésre, hogy számít-e a Ciolacu-kabinet bojkottjára az RMDSZ részéről, lévén, hogy a szövetség már nem tagja a kormánykoalíciónak, azt felelte, soha nem volt konfliktusos az RMDSZ-szel való viszonya, a politikában különben is állandó párbeszédre kell törekedni. Kifejtette, az RMDSZ kikerülése a kormányból nem egy konfliktusos helyzet következménye volt. „Kelemen Hunor úrral továbbra is párbeszédet folytatok, hogy meglegyen a parlamenti támogatottságunk a kormánykoalíció célkitűzéseinek eléréséhez” – mondta Nicolae Ciucă. A kompromisszumról viszont Cseke Attila úgy vélekedett: az RMDSZ megérti, hogy a politikában szükség van kompromisszumra és rugalmasságra, de a szövetség „nem hajthat fejet” minden döntés előtt.

Cseke Attila a minisztérium élén végzett két és fél éves munkájának mérlegét megvonva azt mondta: egy működésképtelen, elavult tárcát vett át és töltött meg tartalommal, a tárca pedig ma az ország több ezer önkormányzatának biztosít a fejlesztésekhez finanszírozási forrásokat. Rámutatott: a fejlesztési minisztérium az egyedüli a tárcák közül, amely teljes mértékben leszerződte a helyreállítási alapból számára kiosztott rekordméretű – több mint hétmilliárd eurós – keretet, és elsőként vezette be a digitális pályáztatást. Cseke Attila hangsúlyozta, hogy az RMDSZ már korábban is kiemelt kérdésként kezelte, és a szülőföldön maradás ösztönzése érdekében programjába is foglalta a családok és a fiatalok támogatását, a fejlesztési tárca irányításával pedig ehhez fontos pénzeszközöket is tudott rendelni. Az egyik legfontosabb ilyen projektként az országos óvodaépítési programot emelte ki. Országszerte – így Erdélyben, a magyar közösségekben is – épülnek a bölcsődék: eddig 255 bölcsődére különítettek el anyagi forrást, adtak ki építési engedélyt.

Arra a kérdésre, hogy milyen eszközei maradtak a kormányzásból kiszorult RMDSZ-nek arra, hogy a magyarság érdekeit szolgálja, Cseke Attila az önkormányzatok és a megkezdett fejlesztési programok szerepét emelte ki. Úgy értékelte, hogy továbbra is az erdélyi önkormányzatok, a magyar közösségek érdekeit is szolgálják azok a finanszírozási programok, amelyeket kormányzati szinten létrehoztak. „A tárca több száz, több ezer szerződést kötött magyar közösségekkel és önkormányzatokkal is. Azoknak a beruházásoknak a végrehajtásán, kivitelezésén kell dolgozni, ezek mind az RMDSZ munkája, az erdélyi magyarok munkája” – hangoztatta a távozó fejlesztési miniszter.