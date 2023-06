Megnyílt a vidombáki repülőtér

Pontosan 8 óra 10 perckor ért földet az első, hivatalos személyeket szállító repülőgép Vidombákon, és 10 órakor már indult is vissza Bukarestbe. A Brassó megyei nemzetközi repülőtér megnyitójára több százan gyűltek össze, elhangzott a román himnusz, volt vörös szőnyeg, szalagvágás, egyházi áldás, emléktábla- és díszpolgáravatás is. A nap mindenhova kifüggesztett jelmondata az volt, hogy Brassó, Románia szíve szárnyra kel, ám a rendszeres járatok máris fennakadással rajtolnak.

A helybeli és környékbeli sajtó képviselőit már reggel fél hétre odarendelték, és csak szabályos repülőtéri ellenőrzés után engedték tovább az előcsarnokból; akkor még javában takarított a személyzet. A kihelyezett feliratok – van közöttük több magyar nyelvű is, de nem minden táblán – alapján könnyű eligazodni, az viszont meghökkentő volt, hogy az induló járatokat mutató képernyő szerint Stuttgartba 8.40-kor, az átadási ünnepség alatt kellett volna rajtolnia az első menetrend szerinti járatnak, a Dan Air légitársaság gépének és utasainak azonban híre-pora nem látszott.

A megnyitónak viszont megadták a módját. A Bukarestből jövő gép a román állami tulajdonban levő Tarom légitársaságé, pilótája pedig Cătălin Prunariu, Románia első és mindeddig egyetlen űrhajósának, a brassói Dumitru Prunariunak a fia volt. A hivatalosságok kiszállása után a hadsereg fúvószenekara húzta el a román himnuszt, a piros-sárga-kék avatószalagot Nicolae Ciucă frissen felkent szenátusi elnök, Sorin Grindeanu közlekedésügyi miniszter és Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök vágta el; utóbbi mától fejlesztési miniszter lesz. Áldást Laurențiu Streza nagyszebeni ortodox érsek és erdélyi metropolita mondott, aki egy szentháromságot ábrázoló ikont is ajándékozott a repülőtérnek, ahol egyébként imaszoba is létezik. Vendéglőterem is, de még üresen áll.

Nagyrészt önerőből épült az ország legkorszerűbb légikikötője

Hosszú ideje várják ennek az álomnak a beteljesedését a brassóiak – így nyitotta meg a díszbeszédek sorát Adrian Veștea, aki a Brassó megyei önkormányzat vezetőjeként hét éve kapcsolódott be a vidombáki repülőtér megépítésébe. Kellett a sikerhez egy dinamikus csapat, és az is, hogy az állami intézmények megértették a létesítmény fontosságát, hangsúlyozta. Hozzátette: nem számított arra, hogy más, nagyobb feladatot fog kapni az ország kormányában, de nem fogja elfelejteni Brassót – ígérte, végül pedig megköszönte családjának, munkatársainak, minden illetékesnek és a brassói lakosoknak is a bizalmat.

Már számtalanszor elhangzott, hogy 50 éve ez az első újonnan épült repülőtér Romániában – vette át a szót Nicolae Ciucă volt kormányfő, aki a szenátus frissen megválasztott elnökeként immár az ország második embere. Örömét fejezte ki, hogy részt vehet ezen a rendkívül fontos eseményen, amely nagy horderővel bír Brassó egész térségének és a szomszédos megyéknek a gazdasági, szociális és turisztikai fejlődésére nézve; ezt el is ismételte. Elmondta még, hogy a repülőtér 140 millió euróba került, és ennek a pénznek a nagyobbik része – 115 millió – a helyi és megyei önkormányzatok költségvetéséből származik, a kormány alig 25 millióval járult hozzá az építkezéshez. Ez szerinte azt mutatja, hogy lehet helyi erőből fejleszteni; kiemelte Adrian Veștea és a liberális adminisztrálás érdemeit, és közölte, hogy igyekeznek az autópálya-hálózatba is bekötni Brassót.

A következő időszakban eldől, hogy ki nyeri meg a Nagyszeben–Fogaras autópálya négy szakaszának megépítésére kiírt versenytárgyalásokat, az év végéig be kell fejezni a Fogaras–Brassó szakasz megvalósíthatósági tanulmányát, ősszel pedig várhatóan meghirdetik a Comarnic–Brassó autópálya egyik, Keresztényfalvát Feketehalommal összekötő szakaszára is a közbeszerzési eljárást – sorolta Sorin Grindeanu közlekedésügyi miniszter. Megjegyezte: ez a 13. olyan repülőtér Romániában, amelyet megyei önkormányzat működtet, és némelyik komoly nehézségekkel küzd, a vidombákinak viszont várhatóan lesz akkora forgalma, hogy nyereséges legyen.

Az újdonság meghonosítása sohasem könnyű, ezért is nagyszerű, hogy a repülőtér vezetősége elfogadta a távvezérlést; a vidombáki légi forgalmat 450 kilométerről, Aradról irányítják, a legkorszerűbb és legbiztonságosabb technológiával – jelentette ki Adrian Cojoc, az ország légi forgalmát adminisztráló ROMATSA vezérigazgatója, aki szerint nehéz, de ambiciózus munkát végeztek, amihez hit, csapat, bátorság, odafigyelés, kitartás, következetesség kellett. A kivitelező UTI Construction and Facility Management cég képviselője a korszerű és biztonságos infrastruktúrát méltatta, majd kellemes repülést kívánt.

Utolsóként Vidombák polgármestere, Ionel Fliundra kapott szót. Történelmi pillanatnak nevezte a repülőtér megnyitását, amely az elmúlt három évtized legfontosabb létesítményeként beruházásokat fog a térségbe vonzani, a várható gazdasági fejlődés pedig a demográfiai folyamatokra is kedvező hatással lesz – jelentette ki. Hozzátette: az ország korszerűsítéséhez az is szükséges, hogy a polgármestereket korrekt törvények segítsék. Fliundra szerint a repülőtér nem csupán Brassó, hanem Kovászna és Hargita megyét, sőt, a Prahova völgyét is kiszolgálja majd.

Ezek után avatták Brassó megye díszpolgárává Dumitru Prunariu volt űrhajóst és pilótát, aki valóban imponáló szakmai pályafutást mondhat magáénak, végül pedig leleplezték a repülőtér felépítésének emléket állító táblát. Magának az épületnek a részletes bemutatása elmaradt, a kormánytagok siettek vissza a fővárosba.

Brassói járatok Bukarestből

A járatokról a megnyitón nem esett szó, sem a meglévőkről, sem a tervezettekről. Kérdezni sem lehetett, habár az avatás előtti napon kiderült, hogy a Dan Air román légitársaság néhány brassóinak beharangozott járata (a nürnbergi és a stuttgarti) Bukarestből indul, ahova busszal viszik le az utasokat.

A bizbrasov.ro beszámolója szerint a váratlan fejleményért a cég a ROMATSA társaságot okolja, amely csak 7 és 19 óra közötti nyitvatartást enged meg Vidombákon, így azonban nincs elég idő ahhoz, hogy a repülőgépek naponta kétszer forduljanak Németország és Románia között, napi egy repüléssel pedig nem kifizetődő az üzemeltetésük. A Dan Air közleménye élesen bírálja a légiforgalmi hatóságot, ugyanakkor azt írja, hogy ez egy ideiglenes állapot, ami június 15-től 30-ig tart; az nem derül ki, hogy miképpen fog megoldódni.

Háromszéknek is javára lesz

A megnyitón több megye és város elöljárója vett részt, Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök és Antal Árpád polgármester a bukaresti meghívottakat szállító gépen utazott, amely Sepsiszentgyörgy fölött is elhúzott, landoláskor pedig a hagyományoknak megfelelően két tűzoltókocsiból kilőtt vízsugárral köszöntötték.

A repülőtérről Tamás Sándor úgy vélekedett, hogy ez a háromszékieké is: „Háromszék az első perctől támogatta megépítését, mert egyértelmű, hogy a mi megyénknek is javára válik. Külön öröm számunkra, hogy magyar feliratok is várják az utazókat” – közölte, és mindenkit arra biztat, használja minél többet a repülőjáratokat.

Jó helyen vagyunk, itthon vagyunk! – írta közösségi oldalán Antal Árpád a vidombáki repülőtér magyar feliratainak hatására. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a légikikötő megnyitása „egy történelmi pillanat, amelyre évek óta vártunk, és amely végre valósággá vált” – írta. Hozzátette: „Az új repülőtér mind gazdaságilag, mind a turizmus szempontjából nagyban hozzájárul az egész régió fejlődéséhez, beleértve Kovászna megyét és Sepsiszentgyörgyöt is. Ugyanakkor sokkal közelebb leszünk a külföldön élő rokonainkhoz és barátainkhoz, hazatérésük pedig gyorsabb és könnyebb lesz.”

A feliratok alapján amúgy nem csupán külföldi, hanem belföldi nagyvárosokba is indítanak majd repülőjáratokat Vidombákról.