Tánczos Barna: Visszafordíthatatlan reformok indultak el Romániában

Az RMDSZ-es politikus a mandátumát összegző sajtóértekezleten kifejtette: a környezetvédelem több mint egy intézményrendszer vagy egy egyszerű elvégzendő feladat. Egy olyan létforma, amelyben embereknek, közösségeknek hinniük kell ahhoz, hogy szebbé, tisztábbá tudják tenni Romániát. Úgy értékelte: a tárcánál magasra tették a mércét, és olyan mentalitásváltást sikerült elérni, amely a politikai pártok célkitűzésein túl az egész ország céljává tette a környezetvédelmet.

Erdőgazdálkodás, hulladékgazdálkodás területén szerinte olyan újdonságokat hoztak, amelyek meghatározzák a közpolitikákat, olyan digitalizált rendszereket vezettek be, amelyek megkönnyítik a következő adminisztráció dolgát. Amint mondta, átfogó, csaknem 300 ezer hektárra kiterjedő erdősítési programok indultak, az illegális fakitermelés megfékezése érdekében pedig egy Európában egyedülálló megfigyelési és ellenőrzési rendszert vezettek be: a SUMAL 2 faanyag-nyomonkövető rendszer az ország egész területén elhelyezett kamerahálózattal követi a faanyagszállítmányok útját.

A biodiverzitás terén kiterjesztették és fokozták a nemzeti parkok védelmét, a medvepopuláció túlszaporodásának problémájában is visszahozták a racionális, tudományos alapokon nyugvó döntéseket – magyarázta a távozó miniszter. Első lépésben lehetővé tették a veszélyes egyedek eltávolítását, ami – a riogatások ellenére – „nem eredményezett semmilyen vérengzést”, és Tánczos Barna aláírta azt a miniszteri rendeletet is, amely visszahozza a vadászati kvótákat a medvepopuláció kontrollját megfelelő szakmai háttérrel.

A roncsautóprogrammal tavaly először sikerült több mint 100 ezer környezetszennyező gépkocsit kivonni a forgalomból, idén jó esély van a 200 ezres számot is meghaladni. A környezetvédelmi alapnál végzett digitális fejlesztések révén fel lehetett pörgetni a napelemprogramot is, most már csak az európai projektek minisztériumán múlik, mekkora összeggel tudja támogatni a megújuló energiaforrásra történő áttérést, amely iránt hatalmas az érdeklődés, tízezrek jelentkeznek a támogatásra, így idén akár 150 ezer házra is fel lehetne szerelni a napelemeket.

Az év végén induló betétdíjas rendszer kidolgozásával az utóbbi két évtized legátfogóbb logisztikai rendszerét készítették elő, így decembertől bármely megvásárolt palack visszaváltható lesz. A hulladékgazdálkodásban „úgy zárták le a határokat”, hogy ma minden egyes érkező hulladékszállítmányt az úti célig követni tudnak, s látják, hova viszik azokat újrahasznosítás céljából. „Nem engedjük, hogy Románia Európa szemétládájává váljon” – szögezte le a távozó miniszter.