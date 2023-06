A konfliktusról a bizbrasov.ro portál számol be, a légitársaság vezetőjének közleménye alapján. A leírtakból az derül ki, hogy a Dan Air a megnyitó napján (június 15-én) a tervezettnél később indította el stuttgarti járatát, mert nem kívánta elorozni az első landolás dicsőségét a politikusokat szállító Tarom állami légitársaságtól. A Dan Air gépe is Bukarestből indult Vidombákra, és a már beharangozott menetrend szerint reggel 7:30-kor kellett volna leszállnia Brassó mellett, hogy felvegye Stuttgartba tartó utasait. Mivel azonban a hivatalosságokat szállító gép érkezését 8:10-re időzítették, a Dan Air járata két és fél órás késéssel szállt fel, emiatt pedig 18:30-kor érkezett vissza Vidombákra. És rögtön vissza is kellett fordulnia Nürnbergbe, mert a vidombáki repülőtér csak 7 és 19 óra között tart nyitva, és a légiforgalmisták sürgették a pilótát, akinek csak némi nehézségek árán sikerült felemelkednie 18:59-kor. Ha nem teszi meg, a gép az utasokkal együtt Brassó megyében maradt volna.

A történtek után a Dan Air légitársaságot vezető, olasz állampolgárságú Matt Ian David élesen bírálta a politikusokat, akik közpénzen kirándultak egyet csütörtök reggeliben, hogy fényezzék magukat, habár a legtöbben semmit nem mozdítottak a repülőtérért. Sérelmezte, hogy nemlétezőnek tekintik a vidombáki légikikötő egyetlen üzemeltetőjét, elnézést kért az utasaitól a késésért, és megígérte, hogy ezentúl senkit nem fog föléjük helyezni, ne is kérjenek tőle szívességet a román hatóságok. Ezeket sem kímélte: azt írja, hogy akadályozzák a cég működését. A repülőtér igazgatója, Alexandru Anghel ugyanis szándékosan félrevezette őket: habár „a legutolsó napig” azt ígérte, hogy a nyitvatartási időn kívül is használhatják a repülőteret, ez nem így történt.

Egyelőre az sem világos, hogy ki szabta meg a nyitvatartást: a ROMATSA állami légiforgalmi hatóság azt állítja, hogy a vidombáki reptér igazgatója, Anghel szerint pedig a hatóság. Akárhogy is van, a ROMATSA azt közölte a Dan Air-el, hogy az égbolt este hétkor zár, utána már nem engedélyeznek repülést, mert nincs elég emberük. Hogy miért nincs, mikor hónapok óta ismert a vidombáki repülőtér megnyitásának időpontja, azt nem tudni, Matt Ian Davidnak azonban van rá magyarázata: mert rosszul szervezték meg a forgalom irányítását. A sokat dicsért, korszerű, délkelet-Európában egyedüli virtuális irányítótornyot ugyanis Aradról működtetik, egy olyan városból, ahol egyáltalán nincs rendszeres légijárat, ezért kevés a szakember, ám ennek ellenére napi 24 órán át nyitva a repülőtér – állítja a Dan Air vezetője, aki szerint sokkal jobb lett volna a bukaresti repülési ellenőrökre bízni ezt a feladatot, hiszen ők sokkal többen vannak, és a napi több száz járat mellett két brassóit még elbírtak volna.

De nem ez volt az egyetlen hibájuk a hatóságoknak. Matt Ian David szerint egy új repülőtérnek legalább napi két járatot be kellene fogadnia, ám ez Vidombákon két okból nem lehetséges: a rövid nyitvatartási idő mellett azért, mert a reptér vezetői egyetlen repülőgép-karbantartó vállalatot sem engedtek be. Ezért kényszerül a Dan Air arra, hogy a brassói járatait is Bukarestből indítsa: mert csak ott van olyan személyzet, amely a repülőgépek biztonságos működéséhez szükséges napi ellenőrzéseket el tudja végezni – olvasható a cég közleményében, amely szerint a vidombáki repülőtér a hatóságok meggondolatlansága és a politikusok szerepelhetnékje ellenére is sikeres lesz, hiszen az első napjától kezdve rendszeres járatai vannak.

A Dan Air már a megnyitó napján közölte, hogy június 15-e és 30-a között, ideiglenes jelleggel Bukarestből (az Otopeni-i repülőtérről) indítja néhány vidombáki járatát is (ezekre az utasokat busszal szállítják oda és vissza), ám azt nem részletezte, hogy mi ennek az oka és a megoldása.