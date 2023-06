– Az újabb kupagyőzelemmel záruló idényt jól megérdemelt pihenés követte. Készen álltok egy újabb fejezetre?

– Ha vonalat húzunk, akkor elmondhatjuk, hogy sikeres idényt zártunk. Nagyon jól kezdtük a szezont, Szuperkupa-győzelmet ünnepelhettünk, a Konferencia Liga-selejtezőben sikerült a harmadik körbe jutnunk, viszont miután kiestünk, volt egy rosszabb időszakunk, a teljesítményünk visszaesett. Sikerült kimászni a gödörből, aztán biztosítottuk a helyünket a felsőházi rájátszásban, májusban pedig megvédtük címünket a Román Kupában. Két hét pihenőt kaptunk, kicsit kikapcsolódtunk, szerdán pedig újult erővel vágtunk neki a felkészülésnek.

– Következik az edzőtábor Ausztriában, a programban három felkészülési mérkőzés is szerepel. Három hét áll a rendelkezésetekre, aztán pályára léptek a Szuperkupa-meccsen.

– Muszáj elég legyen a rendelkezésünkre álló idő, a Szuperkupa-mérkőzésig az új játékosoknak fel kell venniük a ritmust, mindannyiunknak hozzá kell szoknunk az új vezetőedző játékstílusához. Nem lesz könnyű a következő időszak, viszont bízunk a szakmai stábban, úgy gondolom, tudják, mire van szükségünk ahhoz, hogy újabb trófeával bővítsük a gyűjteményünket. Ha azt akarjuk, hogy esélyünk legyen a júliusi Szuperkupa-meccsen, taktikailag és fizikailag legalább kilencven százalékban készen kell állnunk.

– A játékoskeret sokat nem változott, a csapat homogén maradt. Előnyötökre tudjátok fordítani a következő idényben?

– Minden együttes számára előnyt jelent, ha a nyári szünetben keveset változik a játékoskeret. Tőlünk eddig négy labdarúgó távozott, viszont ugyanennyi érkezett. Szerintem a következő három hétben sikerül az újakat beépíteni. Ismerem a csapattársaimat, biztos vagyok benne, hogy minden rendben lesz az edzőtáborban, megfelelően felkészülünk a Szuperkupa-meccs­re. Reméljük, a Konferencia Liga-selejtezőben is sikerül látványos mérkőzéseket játszanunk, a bajnokságot pedig igyekszünk jobban kezdeni, mint tavaly.

– Cristiano Bergodi távozása meglepetés volt számotokra is? Három trófea után mindenki arra számított, hogy továbbra is az olasz szakember irányít a kispadról. A helyére Liviu Ciobotariu érkezett, aki már tartott néhány edzést. Milyen az új vezetőedző?

– Mindenkinek meglepetés volt, amikor az utolsó edzés végén összehívott és elmondta, hogy távozik, mivel úgy érzi, hogy ebből a csapatból kihozta a lehető legtöbbet, a folytatásban pedig új kihívást szeretne. Szerintem Liviu Ciobotariu Románia egyik legkeresettebb szakembere, nagyon örülünk, hogy hozzánk jött, vezetőedzőként és játékosként is remek eredményeket tudhat maga mögött. Olyan tapasztalattal rendelkezik, amely segítségével minden hiányosságot korrigálhat. Nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy az új szakmai stábbal sikerül megismételni azt, amit elértünk az elmúlt másfél évben, ha pedig úgy alakul, túl is szárnyalnánk.

– Răzvan Began távozott, Dinu Moldovan érkezett. Bárki volt a csapatban a vetélytársad, az elmúlt hét évben senki nem tudott kitaszítani a kapuból. Mi a sikered titka?

– Nincs különösebb titok, csak a rengeteg munka, amelyet az évek során felhalmoztam. Önbizalommal végzem a feladatomat, nem számít, hogy épp ki a másik kapus a csapatban. Mindig próbálom a legtöbbet nyújtani nem csak a meccseken, hanem az edzéseken is. Minden évben a vezetőedző döntött arról, hogy ki legyen az első számú hálóőr, örülök, hogy eddig mindenki bizalmat szavazott nekem. Úgy hiszem, meglátszik a gyermekkorban befektetett munka, ráadásul ennyi év után is ég bennem a tűz, mindennap szívesen járok edzésre. Cornel Cernea egy olyan stílusú kapusedző, akivel folyamatosan fejlődhetek. Komoly szinten védett, viszont hozzám hasonlóan nem tartozott a magas kapusok közé, így tudja, mire van szükségem. Az edzéseket mindig kiválóan felépíti, képes még jobban kihozni az erősségeimet és javítani a gyengeségeimen.

– A kupadöntőben nyújtott teljesítményed évekig emlékezetes marad a szurkolók számára, ahogy vélhetően számodra is. Korábban nem álltál tizenegyesölő hírében, de ezúttal hármat is védtél.

– A büntetőlövések védése eddig nem volt az erősségem. A döntőben nagyon ambíciós voltam a tizenegyespárbaj előtt, be akartam bizonyítani, hogy képes vagyok eldönteni egy fontos mérkőzést. A meccs előtt Cernea érezte, hogy a rendes játékidőben és a hosszabbításban sem lesz döntés, így két órán keresztül elemeztük a Kolozsvári Universitatea játékosait. Nagyon jól felkészített, így a legtöbb labdarúgóval kapcsolatban tudtam, hogy mire számíthatok.

– A kupagyőzelem azt jelenti, hogy immár sorozatban harmadszor indulhattok a Konferencia Liga-selejtezőben. Már a második körben a lehetséges ellenfelek közül többen is komoly játékerőt képviselnek. Sikerülhet jobb eredményt elérni, mint tavaly?

– Mindenképp szeretnénk a tavalyi teljesítményt túlszárnyalni, viszont két lábbal a földön kell maradnunk, tisztában vagyunk azzal, hogy már a második körben nagyon erős ellenféllel sorsolhatnak össze. Reméljük a legjobbakat, magasra tettük a mércét, bízunk abban, hogy sikerül majd meglepetést okoznunk. Hatalmas teljesítmény lenne, ha bejutnánk a playoffkörbe, ahol a főtáblára jutásért harcolhatnánk. Igyekszünk a lehető legjobban felkészülni, bárki legyen az ellenfél, és megpróbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból.

– Július 8-án lesz a Szuperkupa-mérkőzés a bajnok FC Farul Constanța ellen, amelyet esélyesebbnek tartanak a győzelemre. Tavaly szintén a Kolozsvári CFR számított a favoritnak, mégis a Sepsi OSK győzött. Egymás után kétszer boríthatjátok a papírformát?

– Szerintem a csapatok többsége szereti, amikor esélytelenebbnek nevezik, mert így motiváltabbak. Tavaly is alábecsültek minket, mégis sikerült győznünk a Kolozsvári CFR ellen, idén pedig megismételnénk ezt a teljesítményt. Egyáltalán nem lesz könnyű Gheorghe Hagi csapatát felülmúlni, de bízunk abban, hogy a következő három hétben teljes mértékben felkészülünk az első tétmeccsre, ahol majd mindent megteszünk annak érdekében, hogy borítsuk a papírformát. Az előző idényben nem nyertünk a tengerparti alakulat ellen, egy döntetlen mellett háromszor vereséget szenvedtünk. Reméljük, sikerül megtörni ezt a sorozatot, a Szuperkupa pedig ismét Sepsiszentgyörgyre kerül.

– Hogyan látod az erőviszonyokat a július 14-én rajtoló bajnokságot tekintve?

– Az eddigi játékosmozgásokat figyelembe véve úgy gondolom, kiegyensúlyozottabb bajnokság elé nézünk, szerintem szorosabb lesz, mint az előző idényben. A kisebb csapatok is próbáltak jobb labdarúgókkal erősíteni, már legalább hét együttes célként tűzte ki, hogy a felsőházi rájátszásba jusson. Nagy harc lesz az alapszakaszban végig.

– Visszatért az FC Dinamo, ami azt jelenti, hogy újabb magyargyűlölő szurkolótáborral rendelkező csapattal játszotok. Téged is gyakran szidnak, néha meg is dobálnak. Ezeket az eseteket hogyan kezeled?

– Már annyi tapasztalatom van, hogy teljes mértékben figyelmen kívül hagyom, amikor magyargyűlölő skandálásokba kezdenek az ellenfelek szurkolói. Már csak nevetek, amikor addig süllyednek, hogy dobálni kezdenek, mert azt hiszik, ezzel kizökkentenek a koncentráció­ból. Rengeteg frusztrált ember jár ki labdarúgómeccsekre, próbálják a stadionokban levezetni a gőzt, egyszerűen nem veszem számba azokat, akik nem tudnak viselkedni.

– Az előző idényben a legtöbb találkozón te viselted a csapatkapitányi karszalagot. Plusz motivációt jelent számodra?

– Mindenképp motiváló a csapatkapitányi karszalag. Úgy érzem, valamilyen szinten példaképnek kell lennem a csapattársaim számára az öltözőben. Elsősorban nekem kell buzdítanom és húznom őket magam után, és azt hiszem, az előző idényben elértem a célomat, hiszen a második kupagyőzelmünket ünnepelhettük.

– Mivel lennél elégedett a következő idény végén?

– Két kupával mindenképp elégedett lennék. Bízom benne, hogy az előző idény teljesítményét sikerül megismételnünk. Magasra tettük a mércét, azzal lennénk igazán elégedettek, ha még jobb eredményeket tudnánk elérni, a pályán szeretnénk bizonyítani a rátermettségünket.