Bemutatták László Zsuzsa első kötetét

A megszokottól eltérően körben ült a közönség a könyvbemutatón, ami meghittebbé tette az eseményt, többen bekapcsolódtak a beszélgetésbe. Mint megtudhattuk, László Zsuzsa 2018-ban kereste meg a kéziratgyűjteménnyel Váry O. Péter újságírót, a Háromszék munkatársát, aki pozitívan értékelte az írásokat, és valójában neki köszönheti a színésznő azt is, hogy a Háromszék külső munkatársa lett.

Váry O. Péter bevallása szerint meglepetten fedezte fel Zsuzsában a „vetélytársat”, akinek írásai, a hibák ellenére, ígéretes tehetségről tanúskodtak, több gondolata is megérintette, volt, amire rá is kérdezett a könyvbemutatón. Jobban oda kellett volna figyelni, és most milyen jó történeteket lehetne írni – írta és vallja László Zsuzsa a nagyszülők által elmesélt háborús emlékekkel kapcsolatosan. „Azért vagy most már könyves író, hogy a képzeleted is hozzátársítsd az emlékezethez” – tanácsolta neki nyilvánosan is Váry O. Péter.

Eddigi kiadványaik bizonyítják, hogy elértek már bizonyos szintet a könyvkiadásban, kellőképpen rugalmasak is, egyik fő céljuk pedig az, hogy elsősorban a helyi íróknak biztosítsanak megjelenési lehetőséget – vallotta Kopacz Attila, a könyvet megjelentető Tinta Könyvkiadó vezetője. Többszöri pályázás után végül magánúton jelent meg a kötet, annál is inkább, hogy Kopacz Attila kutyája megharapta László Zsuzsát, és törleszteni kellett a tartozást... A kötethez találó grafikák kiválasztása volt a következő nehézség, több művész alkotásait is próbálta társítani a szövegekhez a kiadó, mígnem Marinella Dumitrescu műveiben ráakadt a megfelelő illusztrációkra.

A könyvbemutatón jelen lévő László Károly színművész Fordított világ című egykori előadásához fűződő emlékeiről és az átkos rendszer visszásságairól is mesélt még Kopacz Attila, majd a szerző vallott a kötetben megjelent írásokról és egykori magyartanárnőjéről, akinek köszönheti, hogy már középiskolás korától fontos kifejezőeszközévé vált az írás. A szerző és húga, a szintén színésznő László Kata is felolvasott a kötetből, majd a jelenlévők közül többen is hozzászóltak az elhangzottakhoz és kérdéseket tettek fel szerzőnek, kiadónak. Nevezetesen, hogy milyen hatással van a színház László Zsuzsa írásaira, jut-e ideje, energiája az újságírói munkája mellett is szépírásra. A szerző édesapja, László Károly színművész is mesélt a lányáról és hosszú évtizedek óta alakuló saját színházi könyvéről is, majd dedikációval ért véget az esemény.