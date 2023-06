Tánc

Ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban Hazától hazáig című új folklórelőadását játssza a Háromszék Táncegyüttes, melyet Módos Máté és Módosné Almási Berta Csilla rendezett.

Jegyet a központi jegyirodában valamint elő­adás előtt egy órával lehet vásárolni. Telefon: 0267 312 104.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház nagytermében (színpadra épített nézőtérrel) ma és 21-én, szerdán 19 órától Pass Andrea: Napraforgó című előadást játsszák Radu Afrim rendezésében. Jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

VENDÉGJÁTÉK KÉZDIVÁSÁR­HELYEN. A Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában ma 19 órától a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház Afterparty című improvizációs előadását tekinthetik meg az érdeklődők Andrew Hefler rendezésében. Jegyár: 20 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak: 10 lej.

VIGADÓART CSERNÁTONBAN. A Vigadó Művelődési Ház szervezésében ma 19 órától a VigadóArt Benned a létra című énekes-zenés-verses produkcióját láthatják Kiss László rendezésében a csernátoni Haszmann Pál Múzeumban. A legnagyobb magyar költőket idézik meg Balassitól egészen a kortárs alkotókig. Jegyár: 10 lej.

M STUDIO. A Román Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a craiovai Marin Sorescu Színházban lép fel a társulat, ahol ma 17 órától a Ioana Marchidan koreográfiájában készült Are we human or are we dancers? produkciót mutatják be. * Június 23-án, pénteken 21.30-tól Sepsiszentgyörgy főterén kerül sor az M Studio legújabb tűzzsonglőr-produk­ciójának, a Fire Flow-nak a bemutatójára Andrei Oțetaru koreográfiájában. Egy látványos tűztáncot mutatnak be, amelyben új eszközöket és koreográfiákat keltenek életre a társulat színészei. Az új produkciót június 24-én, pénteken és 27-én, kedden 21.30-tól is meg lehet tekinteni ugyancsak a főtéren.

Bábszínház

ÉVADZÁRÓ ELŐADÁSOK. A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház ma és 22-én, csütörtökön 18 órától Feketeország című, Benedek Elek meséje nyomán készült bábjátékát adja elő (rendező: Vajda Zsuzsanna) a bábszínház stúdiótermében (Szabadság tér 1. szám), ahová 5 év fölötti nézőket várnak. Jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet.

Könyvbemutató

Puskás Attila Leporolt írások című könyvét mutatják be június 21-én, szerdán 17 órakor Kézdivásárhelyen a Maassluis Nyugdíjasklubban. A zömében a hatvanas években született prózai alkotásokat és verseket tartalmazó kötetet Iochom István újságíró, lapunk kézdiszéki tudósítója ismerteti és beszélget a szerzővel. Házigazda: Szántó Éva, a Maassluis Nyugdíjasklub elnöke.

Kiállítás

PETŐFI-VÁNDORKIÁLLÍTÁS. Átröpűlök hosszában hazámon címmel tavaly, szep­tember 1-jén indult útjára a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében ma 10–13, illetve 14–18 óráig Kovásznán a SuperCOOP üzlet parkolójában (0762 674 516); június 22-én, csütörtökön Sepsiszentgyörgyön és 23-án, pénteken Baróton állomásozik a Petőfi-busz, mely 9–17 óráig várja az érdeklődőket. A program ingyenes, de előzetes bejelentkezéshez kötött. Jelentkezni lehet a 0737 151 102-es telefonszámon vagy az mkk@mkk.ro e-mail-címen. A busz maximális fogadóképessége 15–20 fő, egy tárlatvezetés 30–40 percet vesz igénybe.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA. Június 24-én, szombaton a színek és fények jegyében szervezi meg hagyományos családi napját a Székely Nemzeti Múzeum. A múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábas Házban 19 órától Árnyalatok címmel az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány által szervezett időszakos tárlat nyílik, amelyet Szőcsné Gazda Enikő néprajzos muzeológus nyit meg. Közreműködik Dombi Rózsa, a Háromszék Táncegyüttes tagja. Ezt követően a résztvevők kipróbálhatják a növényi festés fortélyait. A Lábas Ház 21 óráig tart nyitva. * Ugyanakkor 20–22.30 óráig a frissen felújított Kós-féle főépületbe várják azokat a regisztrált látogatókat, akik az esti fénykavalkádban szeretnék felfedezni a még üresen álló, de így is lenyűgöző múzeumi tereket. * 20 órától Kelemen Kálmán történész, 20.30-tól Sántha Imre Géza művészettörténész, 21.30-tól pedig Boér Hunor könyvtáros tárlatvezetésére jelentkezhetnek június 23-áig, péntekig a bartha­zonga.sznm@gmail.com e-mail-címen. * 21 órától szintén a főépületben Hla­vathy Zsófia és Török Áron építészek beszélgetnek a Kós-épület felújításának kihívásairól. * 22 órától Kotér Vilmos képzőművész bemutatja az intézmény új arculatát. (Az előadásokra nem szükséges regisztráció). Az eseményre a belépés ingyenes.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe.

A GYÓGYULÁS LEHETŐSÉGE. A Caritas Ki-Út programja, a Segítőnővérek közössége és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat lelkigyakorlatot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak július 6–9. között Székelyudvarhelyen a Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban (Dózsa György utca, 15. szám). Érdeklődni és jelentkezni Ambrus Hajnalnál lehet június 30-án 12 óráig a 0737 300 980-as telefonszámon vagy a hajnal.ambrus@caritas-ab.ro

e-mail-címen.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16.15-től Elemi (románul beszélő), 16.30-tól Aladdin (magyarul beszélő), 18.15-től A szerelem utolsó éjszakája (román feliratos), 18.30-tól Transformers: A fenevadak kora (román feliratos), 20.30-tól Veszedelmes vonzódás (magyar feliratos), 21 órától Ürömapám (román feliratos).

Előadás az apahatásról

A SIC CARD – Székelyföldi Diákigazolvány eseményeként június 22-én, csütörtökön 17 órától a sepsiszentgyörgyi Fidelitas Hotel konferenciatermében Balázs Réka, György Andi Komsa és Papp Adolf tart előadást Apahatás egy életen át címmel az apai hatás fontosabb lélektani vonatkozásairól a művészet megközelítéséből. A belépés ingyenes, az előadáson való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az esemény Facebook-oldalán lehet. A helyszínen megvásárolható György Andi Komsa Apahatás című könyve.

Asztalitenisz- bajnokság

A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület partnerségben az Önkormányzat Sportirodájával június 22-én, csütörtökön 12.30-tól a Kicsid Gábor Sportcsarnok előterében amatőr sportolók számára szervez asztalitenisz-bajnokságot. A következő korosztályok jelentkezhetnek: 2018/2017-ben, 2016/2015-ben, 2014/2013-ban, 2012/

2011-ben születettek, valamint az ifjúsági korosztály és a felnőttek. Bővebben a zoldnap.info honlapon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 412 103). Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kézdimartonfalván, Kézdimárkosfalván és Hatolykán, szerdán Kézdiszentkereszten és Bélafalván. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.