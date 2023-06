Lebukott börtönigazgató

A vád szerint a börtönigazgató 2020 és 2022 között szexuális szívességeket követelt két női beosztottjától. Miután egyikük visszautasította, Chiş 2022 májusában az irodájában bántalmazta a nőt, 6–7 napos orvosi ellátást igénylő sérüléseket okozva neki, ezt követően pedig, hogy elkerülje a fegyelmi eljárást, a tisztségéből való menesztést, illetve tette családi következményeit, fenyegetéssel próbálta elérni, hogy az áldozat ne tegyen feljelentést. Ebben a börtön-pszichológusnő is segített neki. Az igazgató zsarolni is próbált: előbb az áldozatát (azzal, hogy kompromittáló képeket közöl róla), majd az országos börtönigazgatóság belső vizsgálatának kezdetén az egyik börtönorvost is (azzal, hogy kitalált bűncselekményekkel fogja őt gyanúsítani, ha ellene vall). Chiş jelenleg hatósági felügyelet alatt áll: kétrendbeli, szexuális célú hivatali visszaéléssel, folytatólagosan elkövetett testi sértéssel, folytatólagosan elkövetett kötelességszegéssel, kétrendbeli zsarolással vádolják. A pszichológusnőt folytatólagosan elkövetett zsarolás miatt állítják bíróság elé, és négy börtönőr ellen is vádat emeltek, mert az igazgatónak kedvező, hamis vallomást tettek. Utóbbiak szabadlábon védekezhetnek.