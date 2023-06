Önkéntes tűzoltók vetélkedője

Maga a verseny sportszerűségből jelesre vizsgázott. Elmaradtak az egykori érthetetlen viták, személyeskedések. Most valahogy mindenki végezte a dolgát és izgatottan várta a futamok eredményét. Senki nem gabalyodott bele a törvényes követelésekbe, becsületes futamok voltak. „Az első két versenyszám után úgy tűnt, hogy mi, kőröspatakiak simán visszük a megyei bajnoki címet, viszont az utolsó, mindent eldöntő futam visszaszorított minket a dobogó harmadik fokára, noha összesítésben ugyanannyi pontot szereztünk, mint a dobogó második fokán végző lécfalviak, akik Nagyborosnyó községet képviselték.” A megyei bajnoki címet idén is az évek során az élmezőnyhöz ragaszkodó Kökös község csapata nyerte el, egyetlen ponttal előzve meg a másik két dobogós versenytársát. Így ők képviselik majd megyénket a régiós, megyék közötti megmérettetésen. Ahogyan azt már minden résztvevő önkéntes csapat tapasztalta, a megyei tanács minden versenyező csapatot díjazott. „Azért megjegyzésként elmondhatom, hogy nagyon hiányoltuk a nagybaconiakat, akik az évek során a megye legjobbjai közé tartoztak, de a hidvégiekkel is szívesen lekezeltünk volna, hiszen ők is az élmezőny önkéntes lánglovasai voltak.”