Hűtés-fűtés klímával, napelemről /X/

A klímáról sokaknak kizárólag a levegő hűtése jut eszébe, pedig adott körülmények között fűtésre éppen úgy használható, könnyen és gyorsan a kívánt hőmérsékletre melegíti a lakást. Napelemekkel párosítva pedig akár a teljes energiafüggetlenség is megvalósítható.

Napelem és klíma – gyors megtérülés

Ha ellátogatsz a Komfort Plus napelem kategóriaoldalára, számos kiváló terméket találhatsz. A napelemes rendszerek esetében nagyjából nyolcéves megtérüléssel lehet számolni, viszont ha a fűtési rendszer táplálására is használjuk, a megtérülés a felére csökkenhet.

Ha gondos tervezőmunkával, megfelelően összehangolt rendszert állítunk össze napelemmel és hűtő-fűtő klímával, érezhetően csökkenthetjük a háztartás költségeit.

Fűtés klímával

A klímával való fűtés nagy előnye, hogy más fűtési rendszerekhez képest kifejezetten gyorsan érhetjük el a kívánt hőmérsékletet. A berendezés pillanatok alatt 50-55°C-os forró levegőt áramoltat a szoba légterébe, ezért jóval hatékonyabb, mintha padlófűtéssel, hagyományos fűtőtesttel vagy hősugárzóval próbálnánk fűteni a lakást.

Nagy előny még a pontos programozhatóság: a berendezés által kibocsátott levegőnek nemcsak a hőmérséklete, hanem az iránya és intenzitása is beállítható.

A fentiek fényében könnyen megérthetjük, miért döntenek egyre többen a klímák és egyéb hőszivattyús fűtési rendszerek mellett. Arról még nem is beszéltünk, hogy nincs károsanyag-kibocsátás, nem kell gázterv, kémény, egyszerűen és gyorsan beüzemelhető.

Ha a klímát fűtésre is szeretnénk használni, érdemes erre már a készülék kiválasztásakor gondolni, hiszen vannak a piacon direkt olyan készülékek, amiket erre a feladatra optimalizáltak. Hűteni is pont úgy tudnak, mint erre fejlesztett társaik, de a széles működési tartománynak köszönhetően a téli mínuszokban is számíthatunk rájuk.

A fűtésre is használható klímák típusai

A normál, inverteres klímákban nincs csepptálca- és karterfűtés, így nagy hidegben a kültéri egységben felhalmozódhat a jég, ami meghibásodáshoz vezethet. Ezeket inkább átmeneti időszakban, tavasszal és ősszel használjuk kiegészítő fűtésként.

A téliesített klímáknál ez a veszély nem fenyeget, a csepptálca fűtésnek köszönhetően a jegesedés kizárt, a karterfűtés pedig melegen tartja a kültéri egység kompresszorában az olajat. Ezért ezek a berendezéseket teljes értékű fűtőeszközként is biztonsággal alkalmazhatjuk, hiszen az időjárástól, külső hőmérséklettől függetlenül ellátják feladatukat a meghibásodás kockázata nélkül.

Ha szívesen leváltanád egyre drágábban üzemeltethető hagyományos fűtési rendszeredet, van megoldás: fűts napelemről táplált klímával! (X)