Milyen falazatot válasszon, ha családi házat épít? /X/

A hagyományos építési módok mellett a technológiai újításoknak köszönhetően időről időre újabbak jelennek meg, így érdemes ezeket is számba venni a döntés előtt. Cikkünkben a klasszikus téglafalazatok mellet kitérünk az egyre népszerűbb könnyűszerkezetes építési módra is, illetve bemutatjuk a gyors és pontos kivitelezést ígérő könnyűbeton falpaneles technológia sajátosságait is.

Milyen tényezők döntenek?

Az emelkedő energiaárak fényében napjainkban az energiahatékonyság a legfontosabb mérlegelendő tényező. A gyors kivitelezés, illetve a minőségi, a pontos munka is legalább ilyen fontos szempontok, hiszen az elhúzódó vagy gyenge minőségű kivitelezés jelentős többletköltséget indulálhat.

A döntés előtt érdemes megvizsgálni az egyes lehetőségeket, összehasonlítani a bekerülési és üzemeltetési költségeket, egyéb hozadékokat, következményeket. Lényeges kérdés a falazat anyaga. Kedvező jellemzői révén építésnél sokan választják a téglafalazatot, de a könnyűszerkezetes házaknak is egyre nagyobb rajongótábora van hazánkban és világszerte, ahogyan a korszerű falpanel technológia is egyre több hívet szerez magának.

Mindenből a legjobbat

Bár az egyes falazatok sok jellemzőben különböznek, abban mindegyik megegyezik, hogy rendszerként szemlélve mindegyikből ki lehet alakítani a lehetőségekhez képest legjobbat. Családi ház esetén az anyagi helyzetünkhöz mérten a lehető legjobb anyagokat kell választani, a legjobb szerkezeteket beépíteni, és ehhez a legjobb szakmunkásokat megtalálni.

Mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha az egyes szerkezetek, építőanyagok épületfizikai jellemzői, illetve a kivitelezési és üzemeltetési költségek, a karbantartási igény alapján kell dönteni.

Tégla legyen vagy könnyűszerkezetes?

A téglafalazatok, az építőanyag típusától függően rendszerint jó hő- és hangszigetelő, valamint páraáteresztő képességgel rendelkeznek, kellően masszív szerkezetek, viszont hátrányuk a sok és költséges utómunka, valamint hogy a minőségük nagyban függ a kivitelezés színvonalától.

A könnyűszerkezetes épületek előnye a gyors kivitelezhetőség. A vékonyabb falak jóvoltából alapterület növekedés érhető el a téglafalazatból készült épületekhez képest. Hátránya a csekély hőtartó képesség, valamint, hogy nem értékálló.

A könnyűbeton falazatok jellemzői

A panel technológia egyesíti a tégla- és a könnyűszerkezetes építés előnyeit, ugyanis a magas minőségű előregyártott nagyelemes panelek jóvoltából az építés gyakorlatilag szerelési munkákra redukálódik, és a két oldalon sík falazat és előre elkészített hornyolások révén minimális utómunkát igényel.

A keramzit beton panel kiváló hő- és hangszigetelő, páraáteresztő, tartós, tűz- és rovarálló, és akár 4 szintes épületek kivitelezésére is alkalmas. (X)