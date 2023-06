Megnyílt a strand Sepsiszentgyörgyön

Jelenleg 56 lej egy teljes értékű, azaz egész napra szóló belépőjegy a felnőttek számára, ami közel háromszorosa a 2020-as árnak, amikor 20 lej volt a legdrágább jegy; a tavalyi árhoz képest 8 lejt emeltek. A korhatáros belépő – amit a 18 éven aluliak, a 60 éven felüliek, illetve a fogyatékkal élők válthatnak ki – ára jelenleg 38 lej, délután (16 óra után) pedig minden olcsóbb: 34, illetve 23 lejért lehet bejutni. Ezek az összegek a helybeli lakosok által kiváltható Sepsi kártyával megfeleződnek, tehát a standardnak nevezett legdrágább jegy 28, a korhatáros 19 lejért vásárolható meg, a délutáni jegyek ára pedig 17, illetve 12 lejre csökken. A legnagyobb kedvezmény a szintén Sepsiszentgyörgyön bevezetett nagycsaládos kártyák birtokosainak jár, ők 14 lejes jeggyel strandolhatnak egész nap, a korhatáros jegy ára 10 lej, a délutáni belépőé 9, a korhatáros délutáni jegyé pedig 6 lej. Három éves kor alatt, illetve a nemzeti és olimpiai kerettagok számára ingyenes a belépés. 14 éven aluliak csak felnőttekkel együtt, vagy írásos szülői engedéllyel léphetnek be. Aki több alkalommal menne, több bérlet között is válogathat: vannak 30 és 90 napra, illetve egész évre szóló bérletek is különböző pontszámokkal. A legdrágább (éves) bérlet ára 2360 lej, ezért 3000 pont töltenek a kártyára (a strandra való belépés 40, kedvezménnyel 24 pont, de a kártya használható az uszodában és a sugásfürdői csobbanóban is), a legolcsóbb, nagycsaládos bérletet 24 lejért lehet kiváltani, ezen 120 pont van, és 30 napig érvényes).

Az áremelésekről a város szabadidős létesítményeit működtető Sepsi Rekreatív vezetője, Bodor Loránd elmondta: az önkormányzat már tavaly ősszel növelte a díjszabásokat az elszabadult energiárak miatt, a télen ezt a sugásfürdői sípályákon és az uszodában is érezte a közönség, a strand azonban mindeddig zárva volt, ide most ért el a drágítás. Ami azonban nem akkora, hogy a fenntartási kiadásokat fedezni tudja, előzetes számításaik szerint az idén is veszteséges lesz a nyár. Nagyobb drágítás egyébként 2021 nyarán történt, amikor a Sepsi kártyát is bevezették: az akkor 25 lejes belépő ára 48 lejre emelkedett, amiből a Sepsi kártyával rendelkező helybeliek 24 lejt fizettek ki, most pedig 28 lejért strandolhatnak.

Ezért a pénzért egy olimpiai méretű úszómedence, egy kisebb tanuló medence, egy 40 cm mélységű gyermekmedence, egy-egy öt méteres csúszdát fogadó medence és egy sodrófolyosóval, nyaki masszírozókkal ellátott élménymedence áll a strandolók rendelkezésére, ezek mellett vannak nyugágyak, napernyők, és egy terasz is, ahol különféle harapni- és innivalókat lehet vásárolni. A strand forgalma a működtető Sepsi Rekreatív oldaláról élő webkamerán keresztül is követhető.