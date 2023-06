MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA AZ EMŰK-BEN. Június 24-én, szombaton a múzeumok éjszakája alkalmából kiállításmegnyitóval, műhelyfoglalkozással, tárlatvezetéssel és élő zenével várja látogatóit a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ. 18 órakor nyílik a földszinti kiállító­terében Ady József (1950–1991) grafikus és festőművész kiállítása. A tárlatot annak kurátorai, Bordás Beáta művészettörténész és Novotny Tihamér, MMA Életút-díjas művészeti író nyitják meg. * 20 órától a 3. emeleten a Pittner Olivér (1911–1971) kiállításban Ütő Gusztáv képzőművész, a PTE Képzőművészeti Tanszéke sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatának vezetője tart festészeti és grafikai műhelyfoglalkozást fiataloknak (14 év fölött) és felnőtteknek. (Az előzetes bejelentkezés nem kötelező, viszont előnyt élveznek azok, akik ezt megteszik az emuksepsi@gmail.com e-mail-címen vagy a 0736 350 376-os telefonszámon.) * 21.30-tól a földszinten személyes hangvételű, visszaemlékezésekkel tarkított tárlatvezetés az Ady József-kiállításban. A Bordás Beáta által moderált tárlatvezetésen Novotny Tihamér művészeti író és Baab József (Bumbi) képzőművész, az egykori barát avatja be az érdeklődőket Ady József művészetének rejtelmeibe. * 23–24 óráig a földszinten zenei aláfestés a tárlatlátogatáshoz Ráduly Zsófia (hegedű) és Szőcs Botond (zongora) előadásában. A belépés ingyenes.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUMBAN. A Székely Nemzeti Múzeum június 24-én, szombaton 19 órakor újabb időszakos kiállítását nyitja a Lábas Házban. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány által szervezett Árnyalatok című tárlat megnyitója az idei Múzeumok Éjszakája rendezvény nyitóeseménye. A kiállítás természetes növényi színezékekkel festett gyapjúszőtteseket és selymeket, fonott kosarakat, valamint írott tojásokat mutat be. A kiállítást megnyitja Szőcsné Gazda Enikő néprajzkutató, muzeológus. Jelen lesznek: Páll Etelka szövő, növényi festő és Borbély Izabella selyemfestő. A megnyitón közreműködik Dombi Rózsa, a Háromszék Táncegyüttes tagja. A megnyitót követően a résztvevők kipróbálhatják a növényi festés fortélyait. A Lábas Ház 21 óráig tart nyitva. * Ugyanakkor 20–22.30 óráig a frissen felújított Kós-féle főépületbe várják azokat a regisztrált látogatókat, akik az esti fénykavalkádban szeretnék felfedezni a még üresen álló, de így is lenyűgöző múzeumi tereket. * 20 órától Kelemen Kálmán történész, 20.30-tól Sántha Imre Géza művészettörténész, 21.30-tól pedig Boér Hunor könyvtáros tárlatvezetésére jelentkezhetnek június 23-áig, péntekig a barthazonga.sznm@gmail.com e-mail-címen. * 21 órától szintén a főépületben Ambrus-Hlavathy Zsófia és Török Áron építészek beszélgetnek a Kós-épület felújításának kihívásairól. * 22 órától Koter Vilmos képzőművész bemutatja az intézmény új arculatát. (Az előadásokra nem szükséges regisztráció). Az eseményre a belépés ingyenes.

KAKASÜLŐ GALÉRIA ATYHÁN. Fény címmel nyílik kiállítás június 24-én, szombaton 12 órakor Atyhán a Kakasülő Galériában. Tizennégy résztvevő szerepel szoborral, festménnyel, grafikával a Vinczeffy László szervezte tárlaton.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ka­maratermében június 23-án, pénteken 19 órától Ivan Viripajev: Oxigén című elő­adását játsszák Pálffy Tibor rendezésében (korhatár: 14 éven felül). Jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

M STUDIO. Június 23-án, pénteken 21.30-tól Sepsiszentgyörgy főterén kerül sor az M Studio legújabb tűzzsonglőr-produkciójának, a Fire Flow-nak a bemutatójára Andrei Oțetaru koreográfiájában. Egy látványos tűztáncot mutatnak be, amelyben új eszközöket és koreográfiákat keltenek életre a társulat színészei. Az új produkciót június 24-én, pénteken és 27-én, kedden 21.30-tól is meg lehet tekinteni ugyancsak a főtéren.

Zene

2. SEPSI JAZZ & BLUES FESZTIVÁL. A Sepsi Jazz & Blues Egyesület Sepsiszentgyörgy Önkormányzatával és a Kónya Ádám Művelődési Házzal partnerségben megszervezi a 2. Sepsi Jazz & Blues Fesztivált június 23–24-én a sepsiszentgyörgyi ’56-os emlékparkban. A rendezvény célkitűzése a jazz és blues zenei műfajok népszerűsítése élő zenével, romániai és külföldi előadók közreműködésével. A fesztiválra a napi jegyek felnőtteknek 60 lejbe, diákoknak és nyugdíjasoknak kedvezményesen 40 lejbe kerülnek; a rendezvény két napjára szóló fesztiválbérlet pedig 100 lejbe kerül. Jegyek és bérletek elővételben a bilete.ro honlapon és a városi kulturális szervezőirodában, illetve a helyszínen kaphatók.

Bábszínház

ÉVADZÁRÓ ELŐADÁS. A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház ma 18 órától Feketeország című, Benedek Elek meséje nyomán készült bábjátékát adja elő (rendező: Vajda Zsuzsanna) a bábszínház stúdiótermében, ahová 5 év fölötti nézőket várnak. Jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16.15-től Aladdin (románul beszélő), 16.30-tól Elemi (magyarul beszélő), 18 órától Pókember – A pókverzumon át (románul beszélő), 18.30-tól Transformers: A fenevadak kora (magyarul beszélő), 20.30-tól A szerelem utolsó éjszakája (román feliratos), 20.45-től Halálos iramban 10. (magyarul beszélő).

Előadások

SEPSISZENTGYÖRGY. A Fidelitas Hotel konferenciatermében ma 17 órától Balázs Réka, György Andi Komsa és Papp Adolf tart előadást Apahatás egy életen át címmel az apai hatás fontosabb lélektani vonatkozásairól a művészet megközelítéséből. A belépés ingyenes, az előadáson való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az esemény Facebook-oldalán lehet. A helyszínen megvásárolható György Andi Komsa Apahatás című könyve.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 18 órától Hajdu Zsanett Hit és hatóanyag: a gyógynövények hagyományos és modern alkalmazásairól címmel tart előadást. Az előadó gyógynövényszakértő és biológus, két évig élt az Andok és Amazónia őslakos törzsei között. Ismeretterjesztő, útleíró könyve is megjelent A trópusok ajándékai – Szenvedélyes kutatóutam igaz története Bolívia indiánjai között címmel.

Közösségi program a fiatalokért

A Turul Iroda Sepsiszentgyörgyön az egykori dohánygyár udvarán június 24-én, szombaton 10 órától megszervezi a COM.PASS – Irány a közösségért eseményét, amely a szervezet tevékenységének bemutatására, a közösségről való gondoskodásra és az adománygyűjtésre fókuszál. Az egész napos rendezvény programjában: gyermekfoglalkozások, kézműves-tevékenységek újrahasznosított anyagokból, ügyességi vetélkedők, családi programok, kutyaszépségverseny, retró játszótér, inspiráló beszédek, tombola. A napot helyi zenekarok koncertjei zárják. Fellép az Evilági, Jennifer Mohebbi, a PKW és a Tanulók Házának diákjai.

Az adománygyűjtés a Turul Iroda munkájának támogatását célozza, ezen belül a DOFE (The Duke of Edinburgh’s International Award) program népszerűsítését és könnyebb hozzáférést kínál, hogy bármelyik helyi fiatal részt vehessen. A rendezvényre a belépti díj 10 lej. A foglalkozásokon való részvétel játékkártya alapú, azaz egy 10 lej értékű kártyaváltással a résztvevők kapcsolódhatnak a különböző programhoz. Tombolajegyeket is árusítanak, egy tombola értéke 10 lej, és olyan izgalmas nyereményeket sorsolnak ki a résztvevők közt, mint: babzsák, hálózsák, túrazsák, szőnyegmosás, havi fitneszbérlet, kulacsok stb. A helyszínen elhelyezett adománygyűjtő dobozokban a Turul Iroda adományokat is fogad.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 412 103). Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kézdiszentléleken, pénteken Kézdiszentléleken és Kiskászonban. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

2-ES AUTÓBUSZJÁRAT. Tekintettel arra, hogy Sepsiszentgyörgyön a Csíki utcában a Romulus Cioflec és Templom utca közötti szakaszon befejeződnek a felújítási munkálatok, a Multi-Trans Rt. értesíti utasait, hogy június 23-tól, péntektől a 2-es autóbuszvonal járatai újból az eredeti, megszokott útvonalon fognak közlekedni (a Csíki negyeden

keresztül).