18 órakor nyílik a földszinti kiállítóterében Ady József (1950–1991) grafikus és festőművész kiállítása. A tárlatot annak kurátorai, Bordás Beáta művészettörténész és Novotny Tihamér MMA Életút-díjas művészeti író nyitják meg. * 20 órától a 3. emeleten a Pittner Olivér- (1911–1971) kiállításban Ütő Gusztáv képzőművész, a PTE Képzőművészeti Tanszéke sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatának vezetője tart festészeti és grafikai műhelyfoglalkozást fiataloknak (14 év fölött) és felnőtteknek. (Az előzetes bejelentkezés nem kötelező, viszont előnyt élveznek azok, akik ezt megteszik az emuksepsi@gmail.com e-­mail-címen vagy a 0736 350 376-os telefonon.) * 21.30-tól a földszinten személyes hangvételű, visszaemlékezésekkel tarkított tárlatvezetés az Ady József-kiállításban. A Bordás Beáta által moderált tárlatvezetésen Novotny Tihamér művészeti író és Baab József (Bumbi) képzőművész, az egykori barát avatja be az érdeklődőket Ady József művészetének rejtelmeibe. * 23–24 óráig a földszinten zenei aláfestés a tárlatlátogatáshoz Ráduly Zsófia (hegedű) és Szőcs Botond (zongora) előadásában. A belépés ingyenes.

SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM. Június 24-én, szombaton 19 órakor újabb időszakos kiállítás nyílik a Lábas Házban. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány által szervezett Árnyalatok című tárlat megnyitója az idei Múzeumok Éjszakája rendezvény nyitóeseménye. A kiállítás természetes növényi színezékekkel festett gyapjúszőtteseket és selymeket, fonott kosarakat, valamint írott tojásokat mutat be. A tárlatot megnyitja Szőcsné Gazda Enikő néprajzkutató, muzeológus. Jelen lesznek: Páll Etelka szövő, növényi festő és Borbély Izabella selyemfestő. A megnyitón közreműködik Dombi Rózsa, a Háromszék Táncegyüttes tagja. Ezt követően a résztvevők kipróbálhatják a növényi festés fortélyait. A Lábas Ház 21 óráig tart nyitva. * Ugyanakkor 20–22.30 óráig a frissen felújított Kós-féle főépületbe várják azokat a regisztrált látogatókat, akik az esti fénykavalkádban szeretnék felfedezni a még üresen álló, de így is lenyűgöző múzeumi tereket. * 20 órától Kelemen Kálmán történész, 20.30-tól Sántha Imre Géza művészettörténész, 21.30-tól pedig Boér Hunor könyvtáros tárlatvezetésére lehet ma még jelentkezni a barthazonga.sznm@gmail.com e-mail-címen. * 21 órától szintén a főépületben Ambrus-Hlavathy Zsófia és Török Áron építészek beszélgetnek a Kós-épület felújításának kihívásairól. * 22 órától Koter Vilmos képzőművész bemutatja az intézmény új arculatát. (Az előadásokra nem szükséges regisztráció). Az eseményre a belépés ingyenes.

Kiállítás

PETŐFI-VÁNDORKIÁLLÍTÁS. Átröpűlök hosszában hazámon címmel tavaly indult útjára a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából. Ma Baróton állomásozik a Petőfi-busz, mely 9–17 óráig várja az érdeklődőket. A program ingyenes, de előzetes bejelentkezéshez kötött. Jelentkezni lehet a 0737 151 102-es telefonszámon vagy az mkk@mkk.ro e-mail-címen.

KAKASÜLŐ GALÉRIA ATYHÁN. Fény címmel nyílik kiállítás június 24-én, szombaton 12 órakor Atyhán a Kakasülő Galériában. Tizennégy résztvevő szerepel szoborral, festménnyel, grafikával.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház kamaratermében ma 19 órától Ivan Viripajev: Oxigén című előadását játsszák Pálffy Tibor rendezésében (korhatár: 14 éven felül). Jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

BEMUTATÓ AZ M STUDIÓNÁL. Ma 21.30-tól Sepsiszentgyörgy főterén kerül sor az M Studio legújabb tűz­zsonglőr-produkciójának, a Fire Flow-nak a bemutatójára Andrei Oțetaru koreográfiájában. Egy látványos tűztáncot mutatnak be, amelyben új eszközöket és koreográfiákat keltenek életre a társulat színészei. Az új produkciót június 24-én, szombaton és 27-én, kedden 21.30-tól is meg lehet tekinteni ugyancsak a főtéren.

Zene

2. SEPSI JAZZ & BLUES FESZTIVÁL. A sepsiszentgyörgyi ’56-os emlékparkban június 23–24-én romániai és külföldi előadók közreműködésével tartják a második jazz- és bluesfesztivált. A mai program: 18 órától Condrea Ovidiu Quartet (RO), 19.30-tól Ca­narro (HU), 21 órától Pribojszki Mátyás – Numping Matt & His Combo (HU); szombaton: 16.30-tól „Sir” Vali Răcilă And Friends (RO), 18 órától Frankie Lato Band (HU), 19.30-tól Nicholas Simion Trio (de/ro), 21 órától Daniele di Bonaventura Quartet (IT). A fesztiválra a napijegyek felnőtteknek 60 lejbe, diákoknak és nyugdíjasoknak kedvezményesen 40 lejbe kerülnek, a rendezvény két napjára szóló fesztiválbérlet pedig 100 lejbe kerül. Jegyek, bérletek a bilete.ro honlapon és a városi kulturális szervezőirodában, illetve a helyszínen kaphatók.

Közösségi program a fiatalokért

Sepsiszentgyörgyön az egykori dohánygyár udvarán június 24-én, szombaton zajlik a Turul Iroda COM.PASS – Irány a közösségért elnevezésű eseménye, amely a szervezet tevékenységének bemutatására, a közösségről való gondoskodásra és az adománygyűjtésre fókuszál. A részletes program: 10–17 óráig gyermeksarok: meselánc, játékos írás-olvasás, kasírozás, óriás szappanbuborék, rajzverseny, kavicsfestés, arcfestés, kincskeresés; 10–23 óráig óriás közösségi kifestő; 11 órától Tandem – biciklis ügyességi vetélkedő, miniváros; 11–18 óráig Turulkupa – hexatlon- és survivor-próbák: 11–13 óráig gyerekeknek 6–14 éves korig, 14–18 óráig 14-től 99 éves korig csapatok vagy párok versenye; 11–18 óráig ládamászás – ügyességi próbák; 11–18 óráig Re-Bizz Bazz – ékszerkészítés és kézműves sarok kicsiknek és nagyoknak újrahasznosított anyagokból; 11–14 óráig családi városjáró; 14–17 óráig Treasure Hunt – városjáró kihívás; 12–17 óráig Miénk itt a tér – retrójátszótér; 13–14 óráig kutyaszépségverseny nem fajkutyáknak; Dumasarok – 14 órától Szőcs Levente – Bullying, 15 órától Generációk közötti együttműködés, önfejlesztés és közösségszolgálat – DOFE, 16 órától Bereczki Barna – Hogyan készüljünk egy túrára, 17 órától Kozma Orsolya – Ép testben ép lélek; 17.20–21 óráig minikoncertek: 18–19 óráig Evilági-koncert; 19.10–19.30-ig PKW-koncert; 19.30–20.30-ig Jenifer Mohebbi-koncert; 20.30–23 óráig ÁQOS-koncert. Közösségi érzékenyítési programok: 10–23 óráig Légy önkéntes egy napra! Társas cserebere: megunt társasjátékod és/vagy puzzle-ed elcserélheted vagy adományba adhatod a Berde Mózsa diákjainak. A rendezvény belépődíja 10 lej. A foglalkozásokon való részvétel játék kártya alapú: egy 10 lej értékű kártyaváltással a résztvevők kapcsolódhatnak a különböző programokhoz. A helyszínen kihelyezett dobozokban adományokat is fogadnak a szervezők.

Hitvilág

EZÜSTMISE SEPSISZENTGYÖR­GYÖN. A belvárosi Szent József-templomban szombaton 10.30-tól a sepsiszent­györgyi születésű Szénégető István Barnabás főegyházmegyei családpasztorációs referens, marosvásárhely-remeteszegi plébános ezüstmisét ünnepel. Várnak szeretettel mindenkit, ünnepeljünk vele együtt, adjunk hálát a jó Istennek 25 éves papi szolgálatáért.

CSOPORTFOGLALKOZÁSOK. Kurta Fruzsina pszichológus Sepsiszentgyörgyön az unitárius egyház melléképületében csoportfoglalkozásokat tart szombaton: 10.30–12 óráig Elengedéseink – gyászfeldolgozó nyitott csoport felnőtteknek; 12.30-14.30 óráig Nővé nőni – nyitott csoport tinédzser lányoknak.

KÁLVIN HÉT. A Kézdi-Orbai Református Egyházmegyében június 25. és július 1. között szervezik a Kálvin Hetet „Szolgáljatok az Úrnak örömmel” (Zsoltárok 100, 2) mottóval. A rendezvény

25-én, vasárnap az Ikafalvi Református Egyházközségben 15 órától házapárok napjával kezdődik, majd 26-án, hétfőn a Bitai Református Egyházköségben 10 órától gyermeknappal folytatódik.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kézdiszentléleken és Kiskászonban, hétfőn Kézdiszárazpatakon és Kézdikőváron. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi Művész mozi hétvégi programja megtekinthető az arta.cityplex.ro/hu honlapon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max (Sensiblu) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 312 049). Szombaton és vasárnap napközben a bevásárlóközpontokban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár a szolgálatos, hétfőtől a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig (vasárnap zárva) a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).