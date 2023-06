A sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza és a Love To Dance Egyesület kezdő csapata és a triót alkotó táncosai június 18-án részt vettek a Bucharest Dance Festival nevű viadalon, amelyen részvételi jogot szereztek a kanadai világbajnokságra.

Mivel a sepsiszentgyörgyi táncosok nagy része a nyolcadikosok országos vizsgájára készült, így az elmúlt hétvégén csak három produkcióval neveztek a bukaresti megmérettetésre. A Spicy Bomb az egyesület legújabb versenycsapata, a Farkas Hanna, Kocsis Tekla, Czintos-Kese Anita, Virág Lola és Imre Bernadett alkotta együttes 79,80 ponttal immár az ötödik megmérettetésén is az első helyen végzett az MTV Commercial kategóriában, ráadásul korábban indulási jogot szerzett a horvátországi világbajnokságra. Nagy-Molnár Enikő oktató elmondta, ezt az együttest először indították a hip hop kategóriában, ahol színvonalasabb és erősebb a mezőny, viszont a lányok 75,50 ponttal így is a harmadik helyen zártak. A Denisa Cernescu, Diana Turturică és Bernád Andreea trió a felnőtt korosztályban 80,50 ponttal mindenkit maga mögé utasított, nem mellesleg egy különdíjat is begyűjtött, miután a zsűri megválasztotta a legszórakoztatóbb alakulatnak. (miska)