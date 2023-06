Kulcsár-Terza József: Románia Európa szégyene

Éles hangú politikai nyilatkozatot tett Kulcsár-Terza József képviselő a parlamentben kedden. A Románia Európa szégyene című állásfoglalásában a politikus felsorolt néhány olyan gesztust vagy megnyilvánulást, amit szégyenletesnek talál: Iohannis államfő gúnyolódását a magyarokkal (a nevezetes Jó napot kívánok, Pészédé! kezdetű beszédét), és azt is, hogy nem volt hajlandó kezet fogni a magyarok törvényes képviselőivel (a Ciolacu-kormánnyal kapcsolatos megbeszéléseken); Kulcsár-Terza József szerint azért, mert hiányzik az otthoni hét éve.

Cătălin Predoiu belügyminiszter is a szégyenlistára került, mert „zavarja egy európai szellemiségű kérdés” (ami a területi autonómiára vonatkozik), és maga Marcel Ciolacu kormányfő is, mert „csak románokról beszél, és nem minden román állampolgárról, mintha mi, magyarok és székelyek nem is léteznénk”, és mert párttársa annak a képviselőnek, aki szerint az RMDSZ olcsó nőként viselkedett. Az RMDSZ színeiben második parlamenti mandátumát töltő politikus leszögezte: az erdélyi magyarok tiszteletben tartják Románia törvényeit és alkotmányát, de nem fognak eltűnni. „Eltelt száz év a gyulafehérvári nyilatkozat óta, és lehet, hogy még el fog telni újabb száz, de Isten igazságot szolgáltat” – vélekedett. Nyilatkozatát felhívással zárta: Autonómiát Székelyföldnek! Szabadságot a székely népnek!