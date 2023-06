Véget ért a nyolcadikosok vizsgája

A magyar nyelv és irodalom próbával tegnap véget ért a nyolcadikosok országosan egységes felmérője, amelynek idén nagyobb a tétje, mint a korábbi években, mivel a kilencedik osztályos felvételin kizárólag ennek eredménye számít, az V–VIII. osztályos általánost nem veszik figyelembe, ráadásul a felkészülést is megzavarta a pedagógusok tanévzárás előtt lezajlott háromhetes általános sztrájkja.

Semmi nem történt úgy, mint korábbi években, mert a sztrájk alatt nem találkozhattak tanítványaikkal, a búcsúzás nem sikeredett olyanná, amilyent szerettek volna, de akiknek osztályfőnökeként a négy év alatt megismerték gyengéiket, erősségeiket, mellettük álltak jóban, rossz­ban, egyengették útjukat, bátorították abban, amiben eredményesek, elnézőek voltak ott, ahol gyengébben teljesítettek – fogalmazta meg egy sepsiszentgyörgyi tanár, aki az e heti vizsgák idején a szülőkkel együtt várta mindennap az iskola bejáratánál diákjait. Kényszerből vett részt a sztrájkban azért, hogy ne lógjon ki kollégái közül, ezért nem szeretné, ha nevét közölnénk, de sommásan fogalmazott, és talán sokuk nevében: „ezek a gyermekek nem áldozatok, csupán egy rendszer elszenvedői, akik a sok bizonytalanság közepette megedződtek, és nem fújja el őket könnyen semmilyen szél”. A sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola nyolcadikos diákjai ezt megerősítették, a vizsgáztatóteremből kijövet tegnap többen azt mondták, a felkészülés más volt, mint amilyennek lennie kellett volna, de segítették egymást, és amit nem tudtak megoldani, ahhoz tanáraiktól kértek segítséget.

Fülöp György Viktor lapunknak elmondta, a sztrájk három hete alatt tartotta a kapcsolatot az osztálytársai­val, úgy érzi, sikerült felkészülnie; a román és a matek közepesen ment, a magyar nyelv és irodalom vizsgával egyelőre elégedett, várja az eredményt. Szakiskolai pincér szakos osztályba készül a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szaklíceumba, bízik benne, hogy sikerül bejutnia. Székely-Szilágyi Kornél szerint nem voltak nehezek a vizsgák, a pedagógusok sztrájkját elég jól vészelte át, volt néhány online csoportos felkészítő, azokon részt vett, ő is tartotta a kapcsolatot az osztálytársaival. A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum társadalomtudományi osztályában szeretné folytatni tanulmányait, de ha nem sikerül bejutnia, ő is a Berde-iskolába menne pincér vagy szakács szakra. A Puskás Tivadar Szakközépiskola sportosztályát vagy az automatizálást választaná Botos László, akinek nem okozott különösebb nehézséget a háromhetes kiesés, egyedül jobban tudott készülni, nem tartja hátránynak, hogy éppen a tanév vége előtt három hétig nem járhattak iskolába. Vele ellentétben Csutak János József hiányolta a közös felkészítőket, főként matematikából, a románnal leginkább az a baja, hogy nem a hétköznapi kommunikáció nyelvét tanítják az iskolában. A kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskolában szeretne továbbtanulni állategészségügyi vagy mezőgazdasági szakon.

A bonbon (kis méretű, golyószerű csomagolt édesség) nagyon finom, különösen csomagolják, és bármilyen alkalomra tökéletes ajándék – oldjuk a hangulatot Bálint Kincsővel. A tegnapi magyar nyelv és irodalom vizsgán ugyanis a teszt és a fogalmazás is a bonbonról szólt. Kincső a Mikes Kelemen Elméleti Líceum társadalomtudományi osztályába készül, egyik tárgyból sem lepték meg a feladatok, nem találta túlságosan nehéznek azokat. Lehet, hogy a Református Kollégium teológiai osztályát választja Buzogány-Csoma Boglárka, aki előzetesen részt vett az ehhez szükséges képességpróbán, de a Mikes-iskola társadalomtudományi osztálya is vonzza, a vizsgaeredmények függvényében dönti el, mit jelöl be első választás gyanánt a felvételi iratkozáskor. A felkészülési időszakban az interneten elérhető vizsgatesztek közül sokat megoldott, matematikából egy ismerőstől kért segítséget, és nagyjából kiszámította, milyen pontszámot tud elérni a felmérőn, ez alapján tudta behatárolni, hol tart.

Tegnap több mint ezerhatszáz háromszéki nyolcadikos fejezte be az ötvenkilenc felmérőközpontban zajló vizsgát, az értékeléstől eleve távol maradókkal és a beiratkozott hiányzókkal együtt ez alig négyötöde a tanév elején nyilvántartott nyolcadikosoknak. Az értékelés előzetes eredményeit június 28-án teszik közzé, aznap 16–19 óráig, június 29-én 8–12 óráig lehet fellebbezni, a végleges eredményeket július 4-én hirdetik ki.