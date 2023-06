Csűrátalakítás, falukép és kultúrtáj

Csűrátalakításokról szóló szakmai ismeretterjesztő konferenciát szervez az Agri-Cultura-Natura Transylvaniae Egyesület és az Országépítő Kós Károly Egyesület június 27–28-án a Csíkdelnei Kultúrcsűrben (Csíkdelne 198. szám). A konferencián különböző szakterületek (pl. néprajz, építészet, mezőgazdaság, ökológia) megközelítéseit felvonultatva szeretnék bemutatni, hol tart ma a csűrátalakítások ügye. A konferencia szervezői erdélyiek, így hangsúlyosabb lesz az erdélyi példák bemutatása, ezek mellett magyarországi és felvidéki példák teszik teljesebbé a képet. A második napon egy kirándulás részeként fognak bemutatni jól sikerült, illetve éppen zajló csűrátalakításokat Csíksomlyón, Gyimesben és Szentegyházán. A konferencia mindenki számára nyitott. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött annak érdekében, hogy minden résztvevőnek tudjanak ülőhelyet és ebédet biztosítani. Regisztráció a ballamellinda@gmail.com e-mail-címre küldött levélben, vagy a +40 746 316 683-as telefonszámon lehetséges. Kérik az üzenetben a résztvevő(k) nevét, e-mail-címét és telefonszámát feltüntetni. A konferencia a Kárpát-medencei Kultúrpajta és Tündérkert hálózat program részeként, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Színház

M STUDIO. Sepsiszentgyörgy főterén 27-én, kedden 21.30-tól látható az M Studio Fire Flow című legújabb tűzzsonglőr-produkciója (koreográfus: Andrei Oțetaru). A látványos tűztáncban új eszközöket és koreográfiákat keltenek életre a társulat színészei.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgi román színház a 2022–2023-as évadot a Chuck Palahniuk szövegei alapján készült Hogyan házasodott meg a majom, szerzett otthont és találta meg a boldogságot Orlandóban című, Dragoș Alexandru Mușoiu által rendezett előadásának a bemutatójával zárja. Az előbemutató június 27-én, kedden, a bemutató június 28-án, szerdán 19 órától lesz. Jegyek az eventim.ro oldalon kaphatók.

VIGADÓART. Benned a létra címmel Fórika Balázs és Kiss László előadása látható június 27-én, kedden 20 órától a kézdivásárhelyi W. Wegener Parkban. A belépés díjtalan. Az énekes–zenés–verses műsorban a legnagyobb magyar költőket idézik meg Balassitól egészen a kortárs alkotókig.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi ma zárva tart. A heti műsor: kedden 16 órától Aladdin (románul beszélő), 16.30-tól Elemi (magyarul beszélő), 18 órától Pókember – A pókverzumon át (románul beszélő), 18.30-tól Könyvklub: A következő fejezet (román feliratos), 20.30-tól Halálos iramban 10. (magyarul beszélő), 20.45-től A szerelem utolsó éjszakája (román feliratos); szerdán: 16 órától A kis hableány (magyarul beszélő), 16.30-tól Richard, a gólya visszatér (románul beszélő), 18 órától Flash – A Villám (román feliratos), 18.30-tól Transformers: A fenevadak kora (román feliratos), 20.45-től Barátnőt felveszünk (román feliratos), 21 órától Könyvklub: A következő fejezet (magyarul beszélő); csütörtökön: 16.15-től A kis hableány (románul beszélő), 16.30-tól Aladdin (magyarul beszélő), 18.15-től Pókember – A pókverzumon át (magyarul beszélő), 18.45-től Barátnőt felveszünk (magyarul beszélő), 20.45-től Veszedelmes vonzódás (magyar feliratos), 21 órától Ürömapám (magyarul beszélő).

Tánc

BALETTMŰHELY. Június 26–28. között a Pécsi Balett táncosa, a Kovásznai Tanulók Klubja és Horváth Zita tanárnő egykori tanítványa, Balogh Csongor táncművész vezetésével haladó és kezdő táncosoknak szerveznek beavató táncművészeti műhelymunkát Kovásznán. A Tanulók Klubjába a 6–9 év közöttieknek 16–17 óráig, a 10 év feletti fiataloknak 17–19 óráig tartanak műhelymunkát. Előzetes regisztráció szükséges a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0762 674 516-os telefonon vagy Maksai Melinda tanárnőnél.

Zene

ORGONAHANGVERSENY. A sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban június 27-én, kedden 19 órától orgonahangversenyre kerül sor a kolozsvári Gheorghe Dima Nemzeti Zeneakadémia hallgatóinak közreműködésével. Előadók: Cosmina Barna, Gergely Zsolt, Kristian Luptovits, László Kamilla, Sógor Sámuel, Vajas Gréta. Felkészítő tanárok: Erich Türk és Amalia Erdős.

SEPSICLASSIC. Sepsiszentgyörgy első komolyzenei fesztiváljára július 6. és 9. között kerül sor. Négy napon keresztül a város több helyszínén nemzetközileg elismert magyarországi és helyi meghívottak előadásában kamara-, szóló- és szimfonikus koncerteken vehetnek részt a komolyzenét kedvelők és a kikapcsolódni vágyók. Hallható lesz Bogányi Gergely zongoraművész, a Kaganovskiy Virtuózok, de a kiemelkedő fellépők között szerepel a Temesvári Banatul Filharmónia is. A fesztiválon jeles helyi tehetségek is bemutatkozási lehetőséget kapnak. Jegyek az eventim.ro oldalon kaphatók.

Hitvilág

KÁLVIN-HÉT. A Kézdi-Orbai Református Egyházmegyében június 25. – július 1. között szervezik a Kálvin-hetet „Szolgáljatok az Úrnak örömmel” (Zsoltárok 100, 2) mottóval. A rendezvény programja: ma a Bitai Református Egyházközségben 10 órától gyermeknap; kedden a Kézdivásárhelyi Református Egyházközségben 10 órától ifinap, szerdán a Felsőcsernátoni Református Egyházközségben 10 órától nőszövetségi nap, csütörtökön a Kovászna-Vajnafalvi Református Egyházközségben 10 órától presbiteri nap, pénteken a Maksai Református Egyházközségben 10 órától konfirmandusnap, szombaton a Barátosi Református Egyházközségben 9 órától gyülekezeti nap.

A II. BARCASÁGI ÉS KIRÁLYFÖLDI CSÁNGÓ MAGYAROK ZARÁNDOKLATÁT június 29. – július 2. között rendezik meg De Isten veletek lesz! mottóval. A barcasági és a dél-erdélyi szórványban élő magyarság számára fontosak azok az identitást meghatározó közösségi alkalmak, amelyek a keresztyén és a magyar öntudat megerősítését szolgálják. A június 29-ei, csütörtöki program Bácsfaluban: 16 órától Hazatérés versus elvándorlás a népszámlálási statisztikák tükrében címmel közéleti kerekasztal a Gillich Fülöp Evangélikus Kollégiumban. Meghívott vendégek: Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke; Markó Attila politikus; Gál József vállalkozó, Amerikai Egyesült Államok, moderátor: Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője; házigazda: Adorjáni Dezső Zoltán püspök. Tatrangban az evangélikus templomban 18 órától áhítat; ünnepi köszöntőbeszédet tart Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke; a népviseletek felvonulása után 18.30-tól néprajzi előadás és kerekasztal-beszélgetés; 19 órától népművészeti kiállítás; 19.45-től boricatánc; 20 órától táncház. További részletek a csangozarandoklat.evangelikus.ro honlapon.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 17.50-től Jézus Szíve litánia, 18 órától Úrangyala, 18.05-től Jézus él – tanúságtételek, 18.30-tól műsorismertető, 18.35-től esti mese, 18.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 19 órától szentmise Csíkszépvízről, 19.50-től A hét plébániája, 21.25-től Effata, nyílj meg!

Képernyő

TVR CULTURAL. Ma 14.30-tól: Are we human or are we dancers? – A sepsiszentgyörgyi M Studió az Are we human or are we dancers? – Emberek vagyunk, vagy táncosok? című előadását is meghívták az Országos Színházi Fesztiválra. A performance-ot Ioana Marchidan bukaresti koreográfus, előadó, a Linotip Független Kortárs Táncközpont egyik alapítója rendezte. * Janáček – Mese – Leoš Janáček, a 19–20. századforduló morva zeneszerzője a maga rendjén tiszteletre méltó karriert futott be. A Brnói Filharmóniai Társaság igazgató karnagya is volt, s igen nagy hangsúlyt fektetett a cseh nemzeti zene műveinek népszerűsítésére.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kézdiszárazpatakon és Kézdikőváron, kedden Torján, szerdán Torján és Futásfalván, csütörtökön Bereckben, pénteken Ojtozban és Kézdimartonosban. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

2-ES BUSZ. A Multi-Trans Rt. értesíti utasait, hogy a 2-es autóbuszvonal járatai újból az eredeti, megszokott útvonalon közlekednek (a Csíki negyeden keresztül).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai dr. Max (Sensiblu) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 312 049). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 364 974) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).