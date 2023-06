– Kicsit menjünk vissza az időben. Hogyan jött létre Sepsiszentgyörgyön a Mária Rádió stúdió?

– 2013-ban megszületett a vágy, hogy itt is létesüljön egy stúdió és a helyi közösségek gyűjtöttek, hogy ez megvalósulhasson. Így 2014-ben létre is tudott jönni, leginkább a sepsiszentgyörgyiek segítségével, támogatásával. Az elején a Máltai Szeretetszolgálat épületében kaptunk helyet, ott voltunk nyolc évet, majd 2022-ban költöztünk át a belvárosi Szent József-plébániára.

– Tudom, hogy volt személyes hívás is a jó Isten részéről, de hogyan határoztad el, hogy elvállald ezt a szolgálatot? Voltak kezdeti nehézségek, teljesen más területről jöttél és mindent meg kellett tanulni...

– Én az Úr humorának tartom, hogy itt vagyok a Mária Rádiónál. Hiszen én soha nem tanultam, nem volt nekem ilyen képzésem. Teljesen más területről érkeztem, menedzserként dolgoztam egy multinacionális cégnél. Egy idő után, igazából megtérésem után kezdtem el imádkozni, hogy „Uram, én azt akarom tenni, amit te akarsz, hogy tegyek”. Nem is gondolkoztam konkrétan, mit adjon nekem a jó Isten, én csak hosszú időn keresztül azt imádkoztam, hogy azt akarom meghallani, amit Ő mond, azt akarom meglátni, amit Ő mutat, és azt akarom mondani, amit Ő akarja, hogy mondjak. Akkor megszületett ez a vágy, hogy Őt szolgáljam. De konkrétan nem fogalmazódott meg. Persze, ismertem a Mária Rádiót, 2009-ben kezdtem önkénteskedni, de az csak szabadidőben volt. Nem gondoltam komolyan, hogy én itt bármit is tudnék tenni, főleg nem szerkesztő-asszisztensként. Nem értettem én sem a technikához, sem az egyebekhez. Nyilván voltak a kezdetben nehézségek. Egyszer mondtam is a jó Istennek, hogy „Uram, hát tényleg ez most hogy működik? Ha lett volna versenyvizsga, én labdába sem rúgtam volna, mert nekem nincs ilyen felkészültségem.” S akkor nagyon konkrétan hallottam a választ, azt mondta az Úr: „Én mindenre megtanítalak”. S nekem ez olyan furcsa volt. Gondolkoztam, hogy lehet ez? Nekem kell valaki, aki itt üljön mellettem és jelezze, hogy mit kell csinálnom, melyik gombot kell tekerni vagy hogy mit kell mondani... Folyamatosan tanulok azóta is. De az biztos, hogy a kilenc év alatt nemcsak a technikát tanultam meg, hanem megtanított alázatra, megtanított jobban ráfigyelni és ráhagyatkozni. Mert ugye, itt, a sepsiszentgyörgyi stúdióban egyedül vagyok alkalmazottként. Persze, nagyon sok önkéntes segít nekem, de őket is én kellett betanítsam. S ez vicces volt nagyon.

– Sok önkéntes jár be a stúdióba, a Rózsafüzér Társulat tagjai rózsafüzért mondanak adásidőben... Az évek során sikerült egy szép számú önkéntes csapatot bevonzani a jó Isten segítségével...

– Sok önkéntesünk volt. Egyesek maradtak, volt, aki elment, akár azért, mert elköltözött, volt olyan, aki az örök hazába... Úgy húsz-huszonöt önkéntesünk van. De a rózsafüzér csoportok ennél sokkal számosabbak. Vannak, akik az adás szerkesztésében, a technikában segítenek, mások a takarításban, a recepciónál vagy bármilyen más munkában. Mindenkinek megvan a személyre szabott feladata. Mert az Úr mindenkit tehetsége szerint hív el.

– Milyen a hétfői és a szerdai műsorrács? Jó pár éve lapunk is közli a sepsiszentgyörgyi stúdió műsorát. Van-e más programközvetítés?

– Igen, ezt köszönjük nagyon szépen. Minden hétfő délután egy órától egészen estig vagyunk mi a szolgálatosak. Ezen kívül szerda reggel mi ébresztjük a kedves hallgatókat, reggel hat órától egészen egy óráig tart a program. De ezen kívül több műsorunk van. Minden hónap első pénteki virrasztását közvetítjük a Krisztus Király-templomból, most már tizenhárom éve, hiszen 2010 decemberétől közvetítjük a virrasztásokat este tíz órától reggel fél hétig a Mária Rádióban élő adásban. De minden hónap második szerdáján este nyolc órától szentségimádást közvetítünk a Krisztus Király-templomból. Sok olyan műsor van, amit itt készítünk. Vagy ide jönnek be a pap bácsik, önkéntesek. A Pro Vita Hominis életvédő társaság műsorában már több mint hatszázötven adás készült. Az elején még csak telefonon lehetett, de most, hogy stúdió van, itt könnyebb elkészíteni, s teljesen más a minőség is, természetesen. Hathetente hétvégén is dolgozunk. Tudni kell, hogy a Mária Rádió 24 órából 24 órát sugároz. Van, amikor a hétvégéket is elvállaljuk itt, Sepsiszentgyörgyön.

– Ha valaki szeretne ellátogatni a stúdióba, mikor teheti meg?

– A hétfőket ajánljunk, mert reggel kilenctől itt vagyunk este nyolcig. Olyankor többen is vagyunk. Azonkívül a délelőtti órákban is lehet jönni, szívesen látunk bárkit. A plébánia udvarán reggel nyolc, kilenc után rendelkezésre állunk. Hétfőtől csütörtökig 9 és 13 óra között mindig van irodai szolgálat.

– További sok lélekhez szóló adást, műsort kívánok, hogy be tudja tölteni a rádió a hivatását, amely így hangzik: „Egy fénysugár a lelkednek”.

– Nagyon szépen köszönjük. És a sok értünk mondott imát is, hiszen az nagyon fontos. Sokan imádkoznak értünk, a fennmaradásért, a munkatársakért, az önkéntesekért.