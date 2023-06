Oktatás és fenntartható fejlődés

Az Országgyűlés volt elnöke Az oktatás felelőssége a fenntartható jövő megvalósításában címmel tartott előadásában a tudatosság, az összefogás és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta az általa versenyszerűnek nevezett világban. A politikus az egyik legfontosabb kérdésnek a felelősségvállalást nevezte. „A mi mai felelősségünk az, hogyan tudjuk a következő generációkat erre a felelősségre nevelni, ami nyilvánvalóan az identitás megőrzését is jelenti (...) és azt, hogy eligazodjunk ebben a világban” – jelentette ki. Szili Katalin szerint a fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében is újfajta szemléletet igényel, aminek az oktatásban, benne a nemzeti nyelven való oktatásban is helyet kell kapnia a különböző tantárgyakban. Hozzátette: a mai globális térben, amiben élünk, meg kell őrizni és tovább kell adni azt a tudást, ami élhetővé teszi ezt a világot.

A Romániában közelmúltban elfogadott új oktatási törvény részleteit Szabó Ödön, az RMDSZ országgyű­lés képviselője ismertette megjegyezve, hogy az új jogszabály szélesebb jogköröket biztosít a kisebbségeknek mint a korábbi.

A székelyhídi oktatási konferencián a Románia különböző területeiről érkezett magyar pedagógusok mellett jelen voltak felvidékről és Kárpátaljáról érkezett oktatási szakemberek is.