A Vetró András által készített szobor felállítása hosszú ideje vajúdik, elkészítésére még a 2018. március 26-án a Vigadóban megtartott Civil Liciten gyűjtött pénzt a CsomóPont Egyesület. Akkor 8170 lej gyűlt össze, az összeg tíz százalékát A Rák Ellen a Jövőért Egyesületnek adományozták. A szobor bronzba öntéséhez szükséges teljes költséget további adományokból teremtették elő a civil szervezet tagjai. A műalkotás gipszből készített változatát a székelyudvarhelyi Lázár Imre öntőmester műhelyében öntötték bronzba. A mintegy ötéves csúszás oka, hogy nehézkesen haladt a szoborállítás helyének tulajdonjogi, telekkönyvi tisztázása. A szobor a park bejáratánál található monumentális székely kapuval pontosan szemben kap helyet, a tér kialakításán tegnap is dolgoztak még. A helyszínen tartózkodó munkások szerint a talapzat mellett kőtömbökből kiképezett padok is helyet kapnak, az önkormányzat azt szeretné, ha a Sokadalom idején meg lehetne tartani az avatóünnepséget is.

Molnár Józsiás (1841–1903) or­szággyű­lési képviselőt a közért végzett munkálkodásáért és nagylelkű adományaiért Kézdiszék Széchenyijének nevezték, többek között a város legrégebbi parkjának területét is ő adományozta. A néhai mecénás a park végében levő mauzóleumban alussza örök álmát feleségével, Molnár Józsiásné Gaál Emíliával egyetemben.