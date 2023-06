Vigyázat, lőnek

A hír kapcsán mindenekelőtt érdemes megjegyezni és méltányolni a sepsiszentgyörgyi Cireșoaia hegyivadász-zászlóalj korrekt, tisztességes viszonyulását a helyi közvéleményhez: vették a fáradságot, és a sajtón keresztül igyekeztek tájékoztatni és ez által megnyugtatni az itt élőket a tervezett hadgyakorlat ügyében. Fontos ez, hiszen láthattuk, egy hónappal korábban, május közepén mennyi aggodalmat szült, milyen ijedtséget váltott ki a helyi közösségből az egy héten át hallható robbanások zaja. Akkor a román légierő gyakorlatozott, és valószínűsíthetően a repülőgépek okoztak hangrobbanásokat – a légierő azonban nem tartotta fontosnak, hogy tájékoztassa a médiát és azon keresztül a közvéleményt, mindössze honlapján tett közzé egy rövidke közleményt a gyakorlatról, bár arról, hogy hangrobbanáshoz hasonló jelenségek előfordulhatnak, még abban sem esett szó. Nemhogy a sajtó, de a helyi hatóságok sem tudták, miről van szó, mi okozza a meglehetősen hangos és ijesztő robbanásokat, így aztán az emberek jobb híján egymástól kérdezősködtek, beindultak a találgatások, különféle összeesküvés-elméletek jöttek létre, szinte percek alatt. Hasonló eset egyébként 2020-ban is történt – akkor is légi hadgyakorlat során történt hangrobbanás, hivatalos tájékoztatást azonban sem előtte, sem utána nem adott ki a légierő. Ehhez képest a most zajló hadgyakorlatról időben szóltak az érintett hatóságok, így sokkal kevesebb az esélye, hogy a lövések hangja riadalmat kelt majd.

A megnyugtató tájékoztatás ellenére azonban lehetetlen nem észrevenni, hogy valami mégiscsak megváltozott életünkben 2022 februárja óta, miután Oroszország támadást indított Ukrajna ellen. Ugyan a háború nem érte el országunkat, menekültek is igen alacsony számban érkeztek Háromszékre, ilyen értelemben tehát semmilyen közvetlen hatása nincs ránk a szomszédban dúló fegyveres konfliktusnak, a gazdasági, biztonságpolitikai, politikai következmények azonban már bennünket sem kímélnek, a pszichológiai, lelki nyomok pedig sok esetben vélhetően még ennél is markánsabbak lehetnek. Felértékelődhettek ugyanis olyan korábban magától értetődőnek vélt fogalmak, mint a biztonság, a szolidaritás, a béke – és tetszik, nem tetszik, ennek bizony ára van. Bármilyen furcsán is hangzik, mióta világ a világ, a békéhez erőre van szükség, a biztonsághoz fegyverekre, erős hadseregre. Románia a világ bizonyára legerősebb védelmi szövetségének, a NATO-nak tagja, ennél nagyobb, ennél komolyabb biztonsági garanciára szinte lehetetlen szert tenni.

Lehet persze azon merengeni, hogy miért pont Sepsiszentgyörgy a helyszíne a tervezett akciónak, miért Háromszéken és Hargita megyében volt legutóbb a mozgósítási szimuláció is – de miközben a szomszédos országban háború dúl, bizony örülnünk kell annak, hogy nálunk „csak” hadgyakorlat zajlik.

