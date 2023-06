Hogyan készül egy profi weboldal? /X/

A weboldalkészítés folyamata rendkívül összetett is lehet attól függően, hogy milyen profilú cég és milyen céllal kíván megjelenni az online térben, ugyanis egy bemutatkozó oldal kialakítása össze sem vethető egy több ezer terméket kínáló webáruház elkészítésével.

Annak érdekében, hogy egy céges oldal ne egy egyszeri megjelenés legyen, hanem profitot is termeljen, nemcsak professzionális megjelenést kell adni neki, de a kialakításánál is számos szempontot kell figyelembe venni. Elkészítése több körös egyeztetést kíván a honlapkészítő/ügynökség és az ügyfél között, ugyanis sok kérdést kell tisztázni menet közben is annak érdekében, hogy az a lehető legtökéletesebb legyen. Mi a profi weboldalkészítés menete?

A honlapkészítés célja

Bízd a weboldalad kialakítását az Ideastyle full service ügynökségre, hogy professzionális megjelenésű és jól működő legyen. Első körben fontos tisztázni, hogy a weboldalnak mi a célja, mire szánja az ügyfél: termékértékesítésre szeretne webáruházat, szolgáltatásait kívánja eladni, potenciális ügyfelei részére ismertetni, vagy a meglévő weboldal átalakítása, egy jobb felület kialakítása a cél.

Egyeztetés szükséges arról is, hogy milyen célcsoportnak készül, kiknek szól, hiszen ez is nagymértékben befolyásolja a megjelenését, az alkalmazott színeket, stílust. Egy minőségi weboldal elkészítése a célcsoport alapos ismeretét feltételezi, ugyanis elengedhetetlen, hogy azokat szólítsa meg, akiket a termék vagy szolgáltatás érdekelhet. A honlapnak ugyanis megoldást kell adnia a célcsoport problémáira, meg kell győznie a potenciális vásárlókat arról, hogy jobb vagy, mint a versenytársaid.

A weboldal strukturális és tartalmi kialakítása

Egy honlap soha nem a cégről kell, hogy szóljon, hanem az ügyfeleiről, alapvetően az ő problémáikra kell, hogy választ, megoldást adjon, ennek alapján kell felépíteni, kialakítani a menüpontokat, a tartalmakat.

A tartalommal való feltöltés fontos lépés, ám a szövegírás előtt kulcsszókutatást kell végezni, majd a tartalmakat a keresőoptimalizálás szabályainak megfelelően felépíteni. Ennek elkészítését érdemes szakemberekre bízni az eredmények érdekében. A SEO a weboldal kialakítását programozási szempontból is érinti, erről sem szabad megfeledkezni.

A webdesign kialakítása

A fentiek elkészülte után következhet az oldal design tervezési fázisa, elsőként a kezdőoldal készül el, majd az ügyféllel történt egyeztetések alapján a finomítások. A színbeli és formai kialakítás a célközönség ismeretében a leendő látogatók elvárásai alapján történik, ugyanis cél a bizalmuk elnyerése. Érdemes a színek pszichológiájának ismeretében nekifogni a feladatnak, mert a sikerhez a potenciális vásárlók érzelmein keresztül vezet az út, a színek pedig erőteljes hatást gyakorolnak.

Amennyiben a design kérdésekben zöld utat kap a projekt, indulhat a programozás az elfogadott tervek alapján. Itt is a keresőoptimalizálás elvei érvényesülnek, azonban a gyorsaság is számít. Tesztelés után pedig következik az átadás, majd az élesítés. (X)