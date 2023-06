FeltöltŐ negyedszer

Idén június 30. és július 2. között IV. alkalommal kerül sor a FeltöltŐ Keresztény Zenefesztiválra Gyergyószentmiklóson. A szervezők 15 koncerttel, 10 előadással, családosoknak, fiataloknak és gyermekeknek szóló programokkal készülnek. Az idei rendezvény mottója: „Istennel minden lehetséges”. Tizenöt zenekar lép fel, többek között a rendkívül népszerű Hillsong London mellett Magyarországról érkezik Oláh Gergő, Csiszér László, a Four is Five, az Első Lépés, a PZM, valamint fellép a Glory Dicsőítő Zenekar, László Attila, a Reménység együttes, az Árvácska, a Band’Ora, a Fundamentum is. Meghívott továbbá Böjte Csaba testvér, aki Uram, tégy engem békéd eszközévé című előadásával a közalkalmazottakat, pedagógusokat is szeretné megszólítani. Előadók lesznek még a Bódi tesók, Kozma-Vízkeleti Dániel családterapeuta, ismét előadást tart Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató és Schäffer Erzsébet, a Nők Lapja magazin közkedvelt újságírója is. A szervezők Erdély-szerte mindenkit arra buzdítanak, hogy minél többen vegyenek részt ezen az ökumenikus eseményen, ami egy hétvégi fesztiválélménynél több, mert erősíti a közösséget, a családot és a fiatalokat egyaránt.

Színház

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgi román színház a 2022–2023-as évadot a Chuck Palahniuk szövegei alapján készült Hogyan házasodott meg a majom, szerzett otthont és találta meg a boldogságot Orlandóban című, Dragoș Alexandru Mușoiu által rendezett előadásának a bemutatójával zárja. Az előbemutató ma 19 órától, a bemutató június 28-án, szerdán 19 órától lesz. Jegyek az eventim.ro oldalon kaphatók.

M STUDIO. Sepsiszentgyörgyön ma 21.30 órától látható a főtéren az M Studio Fire Flow című legújabb tűzzsonglőr-előadása. Koreográfus: Andrei Oțetaru. A látványos tűztáncban új eszközöket és koreográfiákat keltenek életre a társulat színészei.

Zene

ORGONAHANGVERSENY. A sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban ma 19 órától orgonahangversenyre kerül sor a kolozsvári Gheorghe Dima Nemzeti Zeneakadémia hallgatóinak közreműködésével. Előadók: Cosmina Barna, Gergely Zsolt, Kristian Luptovits, László Kamilla, Sógor Sámuel, Vajas Gréta. Felkészítő tanárok: Erich Türk és Amalia Erdős.

GITÁR SZÓLÓEST. Filip Zsombor tart klasszikus gitár szólóestet június 28-án, szerdán 19 órától Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Zeneház, Olt utca 6. szám). Zongorán kísér Mihaela Pavel egyetemi adjunktus. Műsoron Bach-, Telemann-, Paganini-, Morel-, Tedesco-, Piazzolla-művek. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). A jegy ára 20 lej.

Tánc

BALETTMŰHELY. Június 26–28. között a Pécsi Balett táncosa, a Kovásznai Tanulók Klubja és Horváth Zita tanárnő egykori tanítványa, Balogh Csongor táncművész vezetésével haladó és kezdő táncosoknak szerveznek beavató táncművészeti műhelymunkát Kovásznán. A Tanulók Klubjába a 6–9 év közöttieknek 16–17 óráig, a 10 év feletti fiataloknak 17–19 óráig tartanak műhelymunkát. Előzetes regisztráció szükséges a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0762 674 516-os telefonon vagy Maksai Melinda tanárnőnél.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16 órától Aladdin (románul beszélő), 16.30-tól Elemi (magyarul beszélő), 18 órától Pókember – A pókverzumon át (románul beszélő), 18.30-tól Könyvklub: A következő fejezet (román feliratos), 20.30-tól Halálos iramban 10. (magyarul beszélő), 20.45-től A szerelem utolsó éjszakája (román feliratos).

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Könyves Csíkszereda. Az 1990-es években még úttörő kezdeményezésnek számított a Marosvásárhelyi Könyvvásár évenkénti megszervezése, ma viszont már Erdély minden jelentősebb városában tartanak könyvünnepet. A Magyar Adás stábja az elmúlt évben a Sepsiszentgyörgyön tartott Sepsi­bookon, majd a székely­udvarhelyi könyvünnepen járt. n 22.TIFF – Magyar nap. A 22. TIFF Nemzetközi Filmfesztiválon ebben az évben is megtartották a Magyar napot. Ebből az alkalomból tíz magyar gyártású filmet láthatott a közönség. A fesztiválhelyszíneken, Kolozsvár utcáin, terein több magyar filmes alkotó állt a Magyar Adás kamerái elé.

Hitvilág

KÁLVIN-HÉT. A Kézdi-Orbai Református Egyházmegyében június 25-től július 1-ig tart a Kálvin-hét „Szolgáljatok az Úrnak örömmel” (Zsoltárok 100, 2) mottóval. A programban: a Kézdivásárhelyi Református Egyházközségben ma 10 órától ifinap, szerdán a Felsőcsernátoni Református Egyházközségben 10 órától nőszövetségi nap.

SZENT LÁSZLÓ-BÚCSÚ. Nyújtódon ma 11 órától ünneplik a templombúcsút.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe.

Ösztöndíj-pályázati felhívás

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület húsz éve támogat ösztöndíj-programjával tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, diákokat. A kiírásra pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan jó képességű gyermeke a 2022/2023-as iskolai évben magyar nyelven tanult 6–10. évfolyamon a romániai magyar közoktatásban (beleértve a szaklíceumi oktatást és a szakoktatást is), és teljesíti az alábbi feltételeket: 1. A család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását; az egy családtagra eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 1200 lejt. 2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban. 3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke a 2022/2023-as tanév végén legalább 8.50-es általánost ért el. A pályázatokat július 31-ig várják az egyesület postacímére: 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 2/3 jud. Cluj, vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címre. További információk 10–16 óráig a 0787 200 690-es telefonszámon vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címen kérhetőek. Bővebb információk a nyilasmisi.ro honlapon olvashatóak.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

ÁRAMSZÜNET. Kilyénben ma 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Torján, szerdán Torján és Futásfalván. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

CSEREBEREKLUB ÉS HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban szerdán 16 órától a Cserebereklub, 18 órától az alagsorban a Humorpince várja az érdeklődőket, szórakozni vágyókat.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai dr. Max (Sensiblu) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 312 049). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 364 974) gyógyszertár a szolgálatos.