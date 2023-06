Nyomozás indult az elsüllyedt búvárhajó ügyében

A turisztikai célokra használt Titan búvárhajó június 18-án indult útnak öt emberrel a fedélzetén eredetileg kevesebb, mint félnaposra tervezett útjára az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz – csakhogy pár nap után a hajó eltűnéséről érkeztek hírek. A Titan eltűnését követően nagyszabású kutató-mentő akció indult az Atlanti-óceán mintegy tízezer négyzetmérföldes területén. A búvárhajó roncsait június 22-én találta meg egy, a felszínről irányítható kanadai mélytengeri kutatóeszköz a tenger fenekén, csaknem négyezer méteres mélységben és mintegy ötszáz méterre a Titanic roncsaitól.

Az Egyesült Államok védelmi tisztségviselői a roncsok megtalálása után közölték, hogy a haditengerészet szigorúan titkos tenger­akusztikai berendezése az eltűnés napján, június 18-án feltehetően robbanásból, illetve összeroppanásból eredő hangokat észlelt. A Pentagon illetékese annyit közölt: nem sokkal azután kezdték figyelni a tenger mélyének zörejeit a térségben, hogy megszakadt a kapcsolat a Titan és a felszíni kísérőhajó között.

A nyomozást vezető Jason Neubauer közölte, elsődleges cél a hasonló katasztrófák jövőbeni megelőzése a biztonság növelésére vonatkozó javaslatok formájában, ugyanakkor a nyomozóbizottság mérlegelésén múlik, hogy tesz-e indítványt polgári vagy büntetőjogi lépések megtételére. A vizsgálat jelenleg a bizonyítékok összegyűjtésének szakaszában tart, zajlik a tenger mélyén összeroppant jármű maradványainak összegyűjtése, együttműködve a kanadai Új-Fundlandon fekvő kikötőváros, St. John hatóságaival – közölte a nyomozás vezetője.

Az OceanGate mélytengeri kutató- és turisztikai vállalat búvárhajóját, a Titant elvileg 4000 méteres merülési mélységre tervezték, ugyanakkor az elmúlt hét tudósításai szerint több biztonsági kifogás is felmerült vele szemben. A Titan merülőhajó tragédiája után ideje lenne megfontolni, hogy ne szervezzenek több túrát a Titanic roncsaihoz – mondotta Charles Haas, a Nemzetközi Titanic Társaság (Titanic International Society) társalapítója és elnöke, aki elmondta: a Titan balesete mélységesen szomorú, tragikus, de elkerülhető lett volna.

A Titan merülőhajó 2021-ben és 2022-ben sikerrel eljutott a Titanic roncsaihoz, az idei lett volna oda a harmadik expedíciója. Haas szerint feltétlenül szükséges lenne, hogy az amerikai parti őrség, a nemzeti közlekedési hatóság biztonsági testülete, illetve a kanadai társhatóságok vizsgálatot folytassanak a baleset ügyében. Alaposan ellenőrizni kellene a merülőhajó szerkezetét, kommunikációs és biztonsági rendszereit, a kidolgozott vészhelyzeti stratégiát, illetve azt is, hogy a merülés idején milyen távolságra voltak készenlétben mélytengeri mentőalakulatok – fejtette ki. Haas azt is szorgalmazta, hogy nemzetközi szabályozással kellene kötelezővé tenni a mélytengeri merülőhajók szigorú ellenőrzését. „Ahogyan a Titanic tragédiájának is meglett a tanulsága, a Titan elvesztéséből is le kellene vonni a következtetéseket” – mondta.

A szerencsétlenül járt búvárhajón öten tartózkodtak, akik közelről szerették volna megnézni az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsait. Az áldozatok között volt Stockton Rush, az OceanGate vállalat elnök-vezérigazgatója, Hamish Harding, egy kalandvágyó brit üzletember, Paul-Henry Nargeolet, egy francia Titanic-kutató, valamint Shahzada Dawood vállalkozó, Pakisztán egyik leggazdagabb embere és fia, Suleman. A család beszámolója szerint a 19 éves fiúnak nem volt kedve a vállalkozáshoz, de hogy édesapja kedvére tegyen, beleegyezett az útba. Shahzada Dawood fiatalkora óta a Titanic történetének megszállottja volt, és szerette volna saját szemével is megnézni a roncsokat.