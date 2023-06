Halálos áldozata is van az áradásoknak

Következő írásunk

Ugyan az európai uniós külügyi tanács ülésén most először elismerték, hogy a globális többség azonnali békét szeretne Ukrajnában, a tagországok nagy része továbbra is a katonai megoldást sürgeti – közölte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter tegnap Luxembourgban. Szólt arról is, hogy Ukrajnának tiszteletben kell tartania a nemzeti kisebbségek jogait, ha csatlakozni akar az Európai Unióhoz.