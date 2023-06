Elfogadja Szerbia Orbán Viktor kérését

A miniszter elmondta, Orbán Viktor nagyra értékeli a szerb elnök lépését, amelyet súlyos kihívásokkal terhelt időszakban hozott meg, s amely döntés világos bizonyítéka a szerb és a magyar nemzet közötti mély barátságnak és a két ország közötti stratégiai együttműködésnek.

A témára kitért a visegrádi négyek pozsonyi csúcstalálkozója utáni sajtótájékoztatóján maga Orbán Viktor is. A Nyugat-Balkán ügyével kapcsolatban a miniszterelnök elmondta: az elmúlt héten a régió számos országában járt és örömmel hallotta, hogy fennmaradt az a közös álláspont, hogy a balkáni országok európai uniós csatlakozási folyamatát fel kell gyorsítani. Aláhúzta: olyan Balkán-politikára van szükség, amely egyértelmű tagsági perspektívát ad az ott élő népeknek. Rávilágított: megengedhetetlen, hogy az az érzés alakuljon ki, hogy Ukrajna hamarabb kerülhet be az EU-ba, mint azok az országok, amelyek már évek óta tagjelöltek. „Annak is örülök, hogy a szerb hatóságok, illetve a bíróság úgy döntött, hogy a három koszovói rendőrt kiengedik, és ezzel a gyorsan növekvő feszültséget némileg sikerült csökkenteni” – mondta Orbán Viktor.