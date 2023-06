A június 15-én megnyitott Brassó megyei repülőtér egyelőre egyetlen rendszeres járatait működtető Dan Air 11 nap után, június 26-án közölte, hogy fontolgatja a Vidombákról induló vagy ott leszálló járatok felfüggesztését, mert máris több váratlan nehézséggel szembesült. Ezek a következők: a légikikötő rövid nyitvatartása, a madárriasztó rendszer és a karbantartási szolgáltatás hiánya, valamint a hatósági rugalmatlanság. Ezek miatt több járatát is kénytelen Bukarest mellől, az Otopeni reptérről működtetni, az utasokat pedig busszal, saját költségén ide-oda szállítani – tudatta a repülési társaság. A Dan Air tegnapi közleménye szerint a cég vállalja a nehézségeket, és a következő módon működteti vidombáki járatait: amelyek beleférnek a 7–19 óra közötti nyitvatartási időbe, azok továbbra is Brassó mellől szállnak fel, illetve oda érkeznek vissza, amelyek pedig nem, azokhoz ingyenes földi szállítást biztosít az utasainak. Mindezt ideiglenes jelleggel, és abban a reményben, hogy a vidombáki repülőtér nyitvatartását meghosszabbítják, ahogy erről még a megnyitó előtt megállapodtak. E célból a Dan Air kéréssel fordult a repülőtér és a ROMATSA vezetőségéhez is.

A légitársaság közleménye tudatja azt is, hogy a madárriasztó rendszert felszerelték, a karbantartásra vonatkozóan azonban még nem kaptak választ. Ez azért fontos, mert az egyik érkező járat motorjaiba becsapódott néhány madár, és ilyenkor alaposan meg kell vizsgálni a gépet, mielőtt újra felszáll.

Ugyancsak tegnap jelentette be a polgári repülés biztonságát felügyelő hatóság (AIAS), hogy vizsgálatot indít a június 24-én történtekkel kapcsolatosan. Aznap ugyanis a ROMATSA légi irányítói a viharos eső ellenére is késleltették a Dan Air érkező (és a rossz idő miatt amúgy is megkésett) gépének leszállását, egy felszálló gépnek adva elsőbbséget. Ez a Dan Air szerint a vonatkozó szabályok megsértését jelenti, a ROMATSA szerint azonban nem az, mert az érkezők nem jelentettek vészhelyzetet. Az AIAS most azt vizsgálja, hogy a felek miként kezelték a helyzetet, a hatóság közleménye azonban leszögezi, hogy nem állapítanak meg bűnösséget, felelősséget vagy jogi következményeket.

A Dan Air egyébként máris bővítette vidombáki járatait: London, Brüsszel, Barcelona, München, Nürnberg, Stuttgart mellett június 19-én négy másik úti cél Róma, Madrid, Valencia és Malaga is megjelent. A rendszeres járatok mellett két mediterrán üdülőhelyre, Krétára és Antalyába lehet repülni a szomszéd megyéből a nyár folyamán, augusztus végétől pedig a Wizz Air indít londoni és dortmundi járatokat, legalábbis az eddigi bejelentések szerint. Budapesti járatokról egyelőre nincs hír. A repülőtér igazgatója, Alexandru Anghel – akinek leváltására tegnap petíciót indítottak a petitieonline.com oldalon – pár napja azt nyilatkozta, hogy két évbe is beletelhet, amíg egy-egy légitársasággal megállapodásra jutnak, mivel új légikikötőről van szó, tegnap azonban közölte, hogy egy francia és egy izraeli céggel is tárgyalnak, így a következő kereskedelmi járatok Párizsba és Tel-Avivba indulnak majd.