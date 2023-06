Sikeres volt a második dzsesszfesztivál

„Régóta szeretnénk egy ilyen jellegű, a dzsessz és blues műfajait felölelő zenei fesztivált szervezni Sepsiszentgyörgyön, de korábban nem voltak hozzá megfelelő körülmények. Van egy közismert sepsiszentgyörgyi zenész, aki időnként provokál engem szervezőként, és valójában ő volt ennek a fesztiválnak a kezdeményezője: Csurulya Árpád dobosról van szó” – vázolta röviden az indulás körülményeit Lázár-Prezsmer Endre, aki már több mint húsz éve szervez dzsesszkoncerteket Sepsiszentgyörgyön.

Ki mást is keresett volna meg az ötletgazda, hogy partnerként részt vegyen a fesztivál szervezésében, mint őt, aki persze örömmel fogadta a felkérést. A fesztivál szervezésének céljából létrehoztak egy egyesületet, melynek Csurulya Árpád az elnöke, és amelynek tagjai nemcsak munkatársak, hanem barátok is.

Az idei fesztivál kissé retróra sikerült – mondta lapunknak Lázár-Prezsmer Endre –, hisz több olyan előadót hívtak meg, akik az előző években már felléptek Sepsiszentgyörgyön. Közülük egyes előadók ritkán szoktak Erdélyben zenélni, például Pribojszki Mátyás szájharmonikás-énekes és zenekara, akik nagyon hangulatos koncertet adtak pénteken. Nicolas Simion visszatérő vendégnek számít, ő már több formációval fellépett városunkban, ezúttal azért hívták meg, mert felfedezték, hogy egy különleges felállásban, Andrei Petrache zongoristával és Răzvan Florescu vibrafonossal is zenélni szokott. Egy másik ismert fellépő a budapesti Canarro zenekar volt, mely egy korábbi városnapokon lépett fel Szentgyörgyön, és amely „zenéjében ötvözi a nyugat-európai manouche swinget a múlt századi Budapest szalonzenéivel, mindezt fűszerezve egy csipetnyi Párizzsal és a dzsesszzene szabadságával”. Frankie Látó hegedűs neve is ismerős lehet a sepsiszentgyörgyi dzsesszkedvelőknek, több formációval is fellépett már nálunk. A mostani fesztiválon fiatal zenészek társaságában tartott egy szintén emlékezetes koncertet.

„Mindig figyelünk arra, hogy a helyi vagy innen elszármazott alkotók is lehetőséget kapjanak a megmutatkozásra, így a sepsiszentgyörgyi származású Ovidiu Condrea dobost is meghívtuk dzsessz-rock zenekarával, Sir Vali Răcilă pedig – aki a romániai blues egyik első számú zenésze – a szentgyörgyi Free Connection zenészeivel lépett fel a fesztiválon. Ez a koncert is nagy élmény volt számunkra” – mondta a szervező. A fesztivál záróakkordjaként – a nemzetközi színtérre is kikacsintva – egy olasz kvartettet hívtak meg, mely dzsessz-, folk- és argentintangó-elemeket is magában foglalva mediterrán életérzéseket közvetített. A névadó Daniele di Bonaventura az argentin tangó jellegzetes hangszerén, bandoneónon játszott.

Lázár-Prezsmer Endre lapunknak elmondta, egy másik fesztivál szervezésével is próbálkoztak korábban Csurulya Árpáddal, két kiadást is megélt a sepsiszentgyörgyi bluesfesztivál, amit „a saját szakállukra” szerveztek. Az első olyan jól sikerült, hogy a jegybevételből állni tudtak minden kiadást, a zenészek honoráriumával együtt, a második azonban az időjárás miatt nagyon veszteséges volt. A Sepsi Jazz & Blues Fesztivál szervezését az önkormányzat is támogatja, partnerségben a Kónya Ádám Művelődési Házzal, amiért nagyon hálásak.

A hosszú évtizedek óta szervezett évközi dzsesszkoncertek tapasztalatait is kamatoztatják a fesztivál szervezésében – mondta Lázár-Prezsmer Endre, hozzátéve: az egyik legfontosabb szegmense egy ilyen rendezvénynek a jó hangosítás és a megfelelő hangszerek beszerzése, a repülővel érkező fellépők ugyanis nem tudnak nagybőgőt, dobot és más méretesebb hangszereket hozni magukkal. Ilyen szempontból Kertész János a megfelelő szakember, akivel együtt dolgoznak, ő évek óta részt vesz a jazzkoncertek, jazztáborok szervezésében hangosítóként, és a hangszerbérlésben, hangszerkölcsönzésben is segít.

A romániai hasonló fesztiválok sorában Lázár-Prezs­mer Endre mindenekelőtt a Csíkszeredai Nemzetközi Jazzfesztivált említette, melyet már 2009 óta évente megszerveznek, és minden alkalommal vannak igazán nagynevű fellépőik is. Egy másik hasonló rendezvény a kolozsvári Jazz in the Park, mely több helyszínen zajlik, de ők a szélesebb tömegek megszólítása érdekében populárisabb zenekarokat is belopnak a programba – mondta. Ezenkívül a Gărâna Jazz Festival nevét is fontosnak tartotta megemlíteni, melynek története 1997-ben kezdődött, és amely valójában sokkal nagyobb kaliberű rendezvény, mint amilyent ők Sepsiszentgyörgyön szervezni tudnak.

„Folyamatosan rajta tartom az ujjam a romániai és magyarországi dzsessz-és blueszene pulzusán, de a távolabbi meghívottakhoz partnereket kell találnunk, így idén az olasz zenekart Paul Tutungiu, egy neves hazai kulturális szervező közreműködésével sikerült elhoznunk Sepsiszentgyörgyre” – mondta Lázár-Prezsmer Endre, hozzátéve: bízik benne, hogy minden kapcsolat újabb lehetőségeket nyit számukra a további fesztiválok szervezésében.